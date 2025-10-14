Σε βραδινό τηλεοπτικό show της Σερβίας εμφανίστηκε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, σε μια εμφάνιση γεμάτη κέφι και ελληνικό ταμπεραμέντο. Ο δημοφιλής τραγουδιστής τραγούδησε στα ελληνικά, μίλησε για τη σύζυγό του Αλεξάνδρα Νίκα και δίδαξε στην παρουσιάστρια τον παραδοσιακό ελληνικό τρόπο διασκέδασης — σπάζοντας πιάτα on air.

Η παρουσιάστρια, εμφανώς εντυπωσιασμένη από την εξωτερική του εμφάνιση, ξεκίνησε τη συνέντευξη με χιουμοριστικό σχόλιο για την προσωπική του ζωή, ρωτώντας τον: «Γιατί παντρεύτηκες; Έχεις δει πώς είσαι;». Ο τραγουδιστής αντέδρασε με χαμόγελο και μίλησε με πολύ τρυφερά λόγια για τη σύζυγό του.

Δείτε εδώ ολόκληρη τη συνέντευξη

«Παντρεύτηκα πρόσφατα. Έχω την καλύτερη γυναίκα στον κόσμο και νιώθω πολύ τυχερός», δήλωσε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, εκφράζοντας δημόσια την αγάπη του και τον θαυμασμό του για τη σύζυγό του. Όταν ρωτήθηκε για τη δουλειά της Αλεξάνδρας Νίκα, απάντησε: «Σπούδαζε 2 χρόνια στην Αμερική, γύρισε πίσω στην Ελλάδα. Πλέον είναι με την οικογένεια… Με το παιδί… Είναι μαμά. Είναι τόσο έξυπνη».

Ο τραγουδιστής αποκάλυψε επίσης πώς γνωρίστηκαν: «Γνωριστήκαμε σε ένα πάρτι πριν από 3 χρόνια. Δεν ξέρω αν ήταν θαυμάστριά μου, απλά αρχίσαμε να μιλάμε για τη ζωή κι άλλα διάφορα θέματα που είχαμε κοινά. Δεν ξέρω πώς κατάλαβα ότι ήταν “η μία”, απλά είχα ένα προαίσθημα».

Τέλος, ο Κωνσταντίνος Αργυρός έδειξε στην παρουσιάστρια πώς να σπάει πιάτα στο πλατό και της εξήγησε την έννοια της λέξης «καψούρα», πριν τραγουδήσει το κομμάτι «Στην Αθήνα μου». Ωστόσο, φρόντισε κι εκείνη να του μάθει έναν παραδοσιακό χορό της Σερβίας.

