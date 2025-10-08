Ο Κωνσταντίνος Αργυρός υπέγραψε με την 10K Projects της Warner Music, αποτελώντας τον πρώτο Έλληνα καλλιτέχνη που εντάσσεται στη Νο1 δισκογραφική εταιρεία παγκοσμίως. Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα διεθνούς αναγνώρισης για τον ίδιο αλλά και για την ελληνική μουσική σκηνή συνολικά.

Ο πρώτος καρπός της συνεργασίας είναι το νέο του single «Champ», που θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, ενώ είναι ήδη διαθέσιμο για presave στις δημοφιλείς πλατφόρμες streaming.

Η υπογραφή του συμβολαίου με την 10K Projects, υπό την ομπρέλα της Warner Music, αποτελεί πρωτοφανές επίτευγμα για Έλληνα καλλιτέχνη, ανοίγοντας τον δρόμο για την παγκόσμια προβολή της ελληνικής μουσικής και της μεσογειακής ταυτότητας μέσα από τη σύγχρονη παραγωγή και τη διεθνή διανομή.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Panik Records, η Νο1 ανεξάρτητη δισκογραφική της Ελλάδας, ανακοίνωσαν τη δημιουργία ενός νέου label με το όνομα Pentagon Records. Με έδρα την Ελλάδα, το νέο σχήμα στοχεύει στην προώθηση της ελληνικής και μεσογειακής μουσικής κουλτούρας διεθνώς, αναδεικνύοντας νέα ταλέντα και εξάγοντας τη μουσική και τον πολιτισμό της περιοχής.

Ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Αργυρός δήλωσε: «Είμαι πραγματικά χαρούμενος γι’ αυτή τη μεγάλη συνεργασία. Η προώθηση της ελληνικής μουσικής και κουλτούρας στο εξωτερικό ήταν ανέκαθεν στόχος μου. Δεν είμαι ο πρωτοπόρος της παγκόσμιας μουσικής – είμαι το αουτσάιντερ από την Ελλάδα και είμαι εδώ για να κερδίσω! Θέλω να συμβάλω ώστε η Ελλάδα και η Μεσόγειος να βρεθούν στο επίκεντρο της παγκόσμιας μουσικής κουλτούρας».

Ο Πάρις Κασιδόκωστας-Λάτσης, συνιδρυτής της Panik Records, χαρακτήρισε τη συνεργασία «εξαιρετικά ελπιδοφόρα», επισημαίνοντας ότι συνδυάζει «τον πλούτο της ελληνικής μουσικής κληρονομιάς με τις παγκόσμιες επιρροές».

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Αρσενάκος, CEO της Panik, τόνισε: «Είμαστε υπερήφανοι που ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ένας πρωτοπόρος και δημιουργικός καλλιτέχνης, εντάσσεται σε μια παγκόσμια δισκογραφική. Πιστεύουμε πως η ελληνική μουσική θα κερδίσει τις καρδιές του κόσμου, όπως η ελληνική ψυχή πάντα ξέρει να κάνει».

Ο Nico Ziangas, πρόεδρος της 10K Projects, σημείωσε ότι η συνεργασία με τον Αργυρό και την Panik αποτελεί «μοναδική ευκαιρία να φέρουμε τον ήχο της Μεσογείου σε μια ακόμη μεγαλύτερη σκηνή», αναγνωρίζοντας το ταλέντο και το διεθνές του όραμα.

protothema.gr