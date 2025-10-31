Ο πρίγκιπας Άντριου – ο οποίος στο εξής φέρει μόνο το όνομα Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ – μετά από χρόνια γεμάτα σκάνδαλα και αρνητική δημοσιότητα γύρω από το πρόσωπό του, απογυμνώθηκε από όλους τους βασιλικούς τίτλους με εντολή του βασιλιά Καρόλου.

Παράλληλα, του ζητήθηκε να εγκαταλείψει την πολυτελή κατοικία του στο Royal Lodge, όπου ζούσε από το 2004. Πληροφορίες από το Παλάτι αναφέρουν ότι καταλυτικό ρόλο στην απόφαση αυτή είχε ο πρίγκιπας Γουίλιαμ.

Η ανακοίνωση του Μπάκιγχαμ, που περιέγραψε τις αποφάσεις ως «αναγκαίες επιπλήξεις», σηματοδοτεί το βαθύτερο ρήγμα στη βρετανική βασιλική οικογένεια των τελευταίων δεκαετιών. Η ένταση, πάντως, ανάμεσα στον Άντριου και τον ανιψιό του είχε φανεί ήδη από δημόσιες εμφανίσεις, πολύ πριν γίνει γνωστή η απόφαση του παλατιού.

Κατά τη διάρκεια της κηδείας της δούκισσας του Κεντ, στις 16 Σεπτεμβρίου, οι κάμερες κατέγραψαν τους δύο άνδρες να ανταλλάσσουν λίγα λόγια μέσα σε ένα ψυχρό κλίμα. Σύμφωνα με ειδικούς στην ανάγνωση χειλιών που επικαλείται η Daily Mail, ο Άντριου ακούστηκε να λέει: «Περάσαμε υπέροχα τότε, έτσι δεν είναι;».

Ο Γουίλιαμ δεν απάντησε, παραμένοντας αμίλητος, ενώ όταν ο θείος του συνέχισε λέγοντας «και περάσαμε χρόνο μαζί», περιορίστηκε απλώς σε ένα τυπικό νεύμα.

Η ατμόσφαιρα φέρεται να επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο όταν ο Άντριου και η πρώην σύζυγός του, Σάρα Φέργκιουσον, εθεάθησαν να γελούν και να ανταλλάσσουν αστειότητες κατά την αποχώρησή τους από τον ναό, προκαλώντας δυσφορία στον Γουίλιαμ.

Δείτε το βίντεο:

Prince Andrew looking first at the camera and then coming to stand right next to William to start a conversation with him and laugh knowing that the Man cannot stand him and that just this summer, Andrew had to leave Balmoral before William arrived with his family😵‍💫

I love how… pic.twitter.com/UIRK8BjFS0 — Canellecitadelle (@Canellelabelle) September 16, 2025

