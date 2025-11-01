Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι, Έρλινγκ Χάαλαντ, έκλεψε τις εντυπώσεις στο φετινό Χάλογουιν, μεταμφιεσμένος σε «Τζόκερ», τον εμβληματικό κακοποιό του κινηματογράφου.

Σε βίντεο που ανάρτησε ο 25χρονος Νορβηγός στο κανάλι του στο YouTube, καταγράφεται βήμα προς βήμα η μεταμόρφωσή του: από την προετοιμασία του μακιγιάζ μέχρι την ολοκλήρωση του look με τα χαρακτηριστικά πράσινα μαλλιά, λευκό πρόσωπο και κόκκινο χαμόγελο.

Στη συνέχεια, ο Χάαλαντ βγήκε στους δρόμους του Μάντσεστερ, όπου επισκέφθηκε ένα βενζινάδικο και τοπικά καταστήματα, προκαλώντας ενθουσιασμό στους περαστικούς. Παρά το εντυπωσιακό μακιγιάζ και τη μεταμφίεσή του, οι θαυμαστές τον αναγνώρισαν αμέσως, ζητώντας φωτογραφίες και βίντεο μαζί του.

Ο σταρ της Σίτι, γνωστός για το χιούμορ και την εξωστρέφειά του, απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι ξέρει να διασκεδάζει το κοινό του, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου.

protothema.gr