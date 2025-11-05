Μια σχέση που ελάχιστοι θα περίμεναν βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας: η Κέιτι Πέρι, ποπ σταρ με καριέρα που έχει φτάσει σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι ζευγάρι με τον Τζάστιν Τριντό, τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, του οποίου η δημόσια εικόνα έχει πληγεί από σκάνδαλα.

Σε άρθρο του, το BBC επιχειρεί να αναλύσει γιατί αυτή η σχέση ίσως αποδειχθεί ταιριαστή, εξετάζοντας την πορεία των δύο μέχρι σήμερα. Όπως επισημαίνεται, μοιράζονται περισσότερες ομοιότητες απ’ όσες φαίνονται με την πρώτη ματιά, ενώ η νέα τους σχέση τούς δίνει τη δυνατότητα να ανατρέψουν τη δημόσια συζήτηση γύρω από τις πληγωμένες εικόνες τους, ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο.

Rebranding



Η σχέση τους αποτελεί «ένα rebranding και για τους δύο με έναν πολύ ενδιαφέροντα και απροσδόκητο τρόπο», λέει ο Χοσέ Ροντρίγκεζ, καθηγητής Επικοινωνίας στο California State University Long Beach. Η συνεργασία με έναν πολιτικό δημιουργεί μια αξιόπιστη γέφυρα για την Πέρι σε κοινωνικές και φιλανθρωπικές δράσεις, προσθέτει. Της δίνει τη δυνατότητα να διευρύνει το κοινό της και την πρόσβασή της σε ένα πολιτικά ενεργό κοινό και σε παγκόσμιους οργανισμούς εκτός της μουσικής βιομηχανίας.

Για τον Τριντό, η παρουσία της Πέρι δίπλα του τον βοηθά να χτίσει τη νέα του εικόνα, γιατί κινείται σε «μια πιο ήπια σφαίρα» σε αντίθεση με τον σκληρό κόσμο της πολιτικής.

Μια σχέση που αλλάζει τη συζήτηση



Κάνοντας μια αναδρομή, το άρθρο υπενθυμίζει τη μέχρι σήμερα πορεία των Τριντό και Πέρι, τονίζοντας αρχικά ότι και οι δύο χώρισαν. Ο Τριντό το 2023 και η τραγουδίστρια πιο πρόσφατα.

Όσον αφορά στον Τριντό σημειώνει ότι αφού έγινε παγκόσμιο σύμβολο της προοδευτικής πολιτικής όταν έγινε πρωθυπουργός του Καναδά το 2015, αναγκάστηκε να παραιτηθεί νωρίτερα φέτος, μετά την κατακόρυφη πτώση της δημοτικότητάς του έπειτα από σειρά σκανδάλων που αμαύρωσαν τη θητεία του.

Από την πλευρά της, η Πέρι, που βρέθηκε στο απόγειο της καριέρας της τη δεκαετία του 2010, είδε το νέο της άλμπουμ να παίρνει κακές κριτικές και χλευάστηκε για τη συμμετοχή της στη διαστημική πτήση της Blue Origin με τη σύζυγο του δισεκατομμυριούχου Τζεφ Μπέζος, Λόρεν Σάντσεζ, και άλλες διάσημες. Στη συνέχεια ήρθε ο χωρισμός από τον Ορλάντο Μπλουμ.

«Όταν βρίσκεσαι στη μέση μιας ατυχούς ιστορίας, το καλύτερο που μπορείς να κάνεις είναι να προχωρήσεις σε μια διαφορετική ιστορία», σημειώνει ο κριτικός ποπ μουσικής των Los Angeles Times, Μίκαλε Γουντ. Η σχέση με τον Τριντό «αλλάζει την ατζέντα από ένα αποτυχημένο άλμπουμ και από μια περιοδεία που φαινόταν λίγο απεγνωσμένη και κακοσχεδιασμένη, και μας κάνει να μιλάμε για κάτι άλλο».

Οι αναλυτές δίνουν βάση και στον τρόπο που παρουσιάστηκε η σχέση, όταν το ζευγάρι επιβεβαίωσε τις φήμες βγαίνοντας ραντεβού στο Παρίσι. «Και οι δύο έχουν αντέξει την κριτική, οπότε μια προσεκτικά σκηνοθετημένη αφήγηση της σχέσης μπορεί να επαναπροσανατολίσει την προσοχή γύρω από τη ζωντάνια, την αισιοδοξία και τη συνάφεια σε διάφορους τομείς», δήλωσε ο Ροντρίγκεζ.

Τι κοινά έχουν Κέιτι Πέρι και Τζάστιν Τριντό



Πέρα από τα πλήγματα που έχουν δεχθεί όμως, Κέιτι Πέρι και Τζάστιν Τριντό φαίνεται πως έχουν και κοινές αξίες και ταυτίζονται ιδεολογικά. Ο μουσικός συντάκτης Γκέρικ Κένεντι αναφέρει χαρακτηριστικά ότι και οι δύο αποτελούν «αντισυστηματικούς» παράγοντες στους χώρους τους.

Η Πέρι έχει ασχοληθεί με τον ακτιβισμό και την πολιτική στηρίζοντας, για παράδειγμα, τη Χίλαρι Κλίντον για την προεδρία των ΗΠΑ το 2016 και την Κάμαλα Χάρις το 2024. Είναι ένθερμη υποστηρίκτρια των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ και έχει υποστηρίξει διάφορες φεμινιστικές φιλανθρωπικές οργανώσεις και δράσεις, ζητήματα που και ο Τριντό είχε υποστηρίξει δημόσια.

Και οι δύο επίσης δίνουν έμφαση στον ρόλο τους ως γονείς: η Πέρι έχει μια 4χρονη κόρη την οποία εμφανίζει συχνά στα σόσιαλ, ενώ ο Τριντό περνά πια τις διακοπές του με τα τρία του παιδιά.

Με το να βγαίνει με την Πέρι, ο Τριντό χαράζει μια διαφορετική πορεία μετά την πολιτική από τους προκατόχους του, οι οποίοι συχνά αναλαμβάνουν υψηλού επιπέδου συμβουλευτικές θέσεις ή εργάζονται σε δικηγορικά γραφεία, σχολιάζει το BBC και δεν παραλείπει να συγκρίνει την πορεία του με εκείνη του πατέρα του Έλιοτ Τριντό, ο οποίος είχε συνάψει σχέσεις με σταρ όπως η Μπάρμπρα Στρέιζαντ και η Κιμ Κατράλ.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι βλέπουμε την ιστορία να επαναλαμβάνεται», λέει ο Τζόναθαν Μαλόι, καθηγητής Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Κάρλτον στην Οτάβα. Ωστόσο πολλοί βλέπουν τον Τριντό μέσα από ένα πιο ανθρώπινο πρίσμα, αυτό του single μπαμπά που προσπαθεί να ξαναφτιάξει τη ζωή του μετά τον χωρισμό.

iefimerida.gr