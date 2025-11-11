Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, πλέον κάτοικος Αθηνών, γιόρτασε με έναν ιδιαίτερο τρόπο τον 101ο τίτλο του, δύο μέρες μετά το θρίαμβό του στο 250αρι τουρνουά Hellenic Championship.

Ο Σέρβος τενίστας πήρε το τρόπαιο του, επισκέφθηκε την Ακρόπολη, όπου φωτογραφήθηκε με φόντο τον Ναό της Αθηνάς Νίκης, προσθέτοντας μάλιστα με χιούμορ σκυλιά Δαλματίας στη φωτογραφία, έναν ευρηματικό τρόπο να γιορτάσει τους 101 τίτλους που έχει πλέον στο ενεργητικό του.

Στη δεύτερη φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram, ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχει πίσω του το Ηρώδειο.

