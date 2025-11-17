Ξεκίνησε σήμερα η δίκη ανάμεσα σε Κιλιάν Εμπαπέ και Παρί Σεν Ζερμέν από το Συμβούλιο Εργασιακών Διαφορών στο Παρίσι.

Το άλλοτε πολυτιμότερο διαμάντι των Παριζιάνων, αποχώρησε το καλοκαίρι του 2024 ως ελεύθερος από την Παρί με τους τελευταίους μήνες της παρουσίας του στο Παρκ Ντε Πρενς να είναι αρκετά επεισοδιακοί, ενώ ούτε η φυγή του για τη Μαδρίτη και τη Ρεάλ βοήθησε στο να ηρεμήσει η κατάσταση.

Το αντίθετο μάλιστα, καθώς η προσφυγή του Εμπαπέ τον περσινό χειμώνα, μέσω της οποίας διεκδικούσε 55 εκατομμύρια ευρώ (το ποσό που αναλογούσε στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του) προκάλεσε νέα ένταση που κορυφώθηκε όταν η πλευρά του ποδοσφαιριστή πέτυχε την κατάσχεση του συγκεκριμένου ποσού από τους λογαριασμούς της Παρί (απόφαση που ανεστάλη τον περασμένο Μάιο).

Κάποια στιγμή είχε δημιουργηθεί η αίσθηση ότι οι δύο πλευρές θα οδηγηθούν σε εξωδικαστικό συμβιβασμό, αλλά αυτό δεν συνέβη ποτέ και έτσι σήμερα βρέθηκαν στο δικαστήριο, όπου αποκαλύφθηκαν και τα πραγματικά (οικονομικά) δεδομένα της υπόθεσης.

Ο Εμπαπέ (δεν παραβρέθηκε στην αίθουσα του δικαστηρίου) που έχει καταθέσει την προσφυγή, διεκδικεί συνολικά 240 εκατ. ευρώ (!), ποσό που περιλαμβάνει, σύμφωνα με τη δικογραφία, αποζημιώσεις και δεδουλευμένα 55 εκατ. ευρώ τα οποία υποστηρίζει ότι δεν του καταβλήθηκαν κατά την τελευταία σεζόν του συμβολαίου του με την Παρί Σεν Ζερμέν. Ο Γάλλος διεθνής θεωρεί ότι υπέστη οικονομική ζημία μετά την αποχώρησή του το καλοκαίρι του 2024 και επιπλέον καταλογίζει στον σύλλογο ότι δεν προχώρησε στην επαναχαρακτηρισμό του συμβολαίου ορισμένου χρόνου σε αορίστου, όπως προβλέπει η γαλλική εργατική νομοθεσία όταν πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Η Παρί Σεν Ζερμέν, από την πλευρά της, αξιώνει 180 εκατ. ευρώ από τον ποδοσφαιριστή, υποστηρίζοντας ότι είχε δεσμευθεί πως δεν θα αποχωρούσε ως ελεύθερος. Οι δικηγόροι του συλλόγου γνωστοποίησαν στο δικαστήριο ότι ο Εμπαπέ είχε απορρίψει πρόταση 300 εκατ. ευρώ από σύλλογο της Σαουδικής Αραβίας τον Ιούλιο του 2023, γεγονός που κατά τον σύλλογο επιβεβαιώνει πως ο παίκτης είχε αποφασίσει να φύγει χωρίς να αποφέρει έσοδα από μεταγραφή, ενώ γενικότερα κάνουν λόγο για «φανταστικό αφήγημα» από την πλευρά του Εμπαπέ.

Η υπόθεση χαρακτηρίζεται ως μια από τις σημαντικότερες εργατικές διαμάχες του γαλλικού αθλητισμού των τελευταίων ετών και η τελική απόφαση αναμένεται σε χρονικό ορίζοντα αρκετών μηνών, καθώς η σύνθεση του δικαστηρίου εξετάζει τόσο τα οικονομικά αιτήματα όσο και τη φύση της συμβατικής σχέσης ανάμεσα στις δύο πλευρές.

