Εικοσιπέντε χρόνια μετά τον λαμπερό γάμο τους στο Plaza Hotel της Νέας Υόρκης, η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς και ο Μάικλ Ντάγκλας παραμένουν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του Χόλιγουντ, δείχνοντας πως η ηλικία, η δόξα και ο χρόνος υποχωρούν όταν υπάρχει αληθινό δέσιμο.

Με αφορμή την ασημένια επέτειό τους, οι δύο ηθοποιοί μοιράστηκαν συγκινητικές αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα, με στιγμές γεμάτες νοσταλγία, χιούμορ και τη χαρακτηριστική χημεία που τους συνόδευε από την πρώτη τους γνωριμία.

Η ανάρτηση της Κάθριν: «Σε αγαπώ όπως τότε»

Η Κάθριν, στα 56 της, μοιράστηκε στο Instagram φωτογραφίες από τον γάμο τους, ταξίδια που έκαναν μαζί και μια εικόνα από τη στιγμή που αντίκρισε πρώτη φορά τον Μάικλ. Το μήνυμά της ήταν γεμάτο εικόνες και συναισθήματα:

«25 χρόνια πριν, περπάτησα προς το μέρος σου. Η μυρωδιά των λουλουδιών, το φως των κεριών, η χορωδία… και εσύ στο τέλος του διαδρόμου, να με κοιτάς όπως μόνο εσύ μπορείς. Σε αγαπώ σήμερα όπως τότε».

Ο Μάικλ: ο σταθερός, τρυφερός σύντροφος

Ο 81χρονος πλέον ηθοποιός απάντησε με χιούμορ και στοργή, δημοσιεύοντας μια παλιά φωτογραφία τους: «Χαρούμενη 25η επέτειο, αγαπημένη μου Κάθριν. Ποιος να το έλεγε;» Το «ποιος να το έλεγε» είναι μια φράση που χρησιμοποιεί συχνά, όχι για να μειώσει, αλλά για να τονίσει πόσο απρόβλεπτο —και όμορφο— είναι το ταξίδι που έχουν κάνει μαζί.

Μια σχέση με γερές βάσεις

Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 1998 στο Φεστιβάλ της Ντοβίλ. Ο Μάικλ είχε ήδη δει τη Ζέτα Τζόουνς στη «Μάσκα του Ζορό» και ήθελε να τη γνωρίσει. Το πρώτο τους βράδυ μαζί, της είπε τη διάσημη πλέον ατάκα: «Θα γίνω ο πατέρας των παιδιών σου». Εκείνη, με το γνωστό βρετανικό χιούμορ της, απάντησε: «Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πω καληνύχτα». Χρόνια μετά, γελάει: «Το χειρότερο; Είχε δίκιο»! Αυτή η μίξη ρομαντισμού και αλληλοπειράγματος είναι κάτι που χαρακτηρίζει όλη τη σχέση τους.

Τα παιδιά, οι αλλαγές και η «άλλη» φάση της ζωής

Το ζευγάρι έχει δύο παιδιά, τον Dylan και την Carys, και πλέον τα παιδιά έχουν φύγει από το σπίτι και έχουν μείνει μόνοι τους. Ο Μάικλ το έχει περιγράψει τέλεια: «Ξαφνικά κοιτάζουμε ο ένας τον άλλο και λέμε: ‘Λοιπόν, τώρα είμαστε μόνο εμείς οι δύο’».

Και συμπληρώνει ότι οι δύο δεκαετίες στις οποίες επένδυσαν στη μεταξύ τους σχέση «πληρώνουν καρπούς» τώρα που τα παιδιά έχουν φύγει από το σπίτι.

Το μυστικό τους: αγάπη, χιούμορ και δουλειά στη σχέση

Και οι δύο παραδέχονται ότι δεν είναι όλα ρόδινα, αλλά επιμένουν ότι η κατανόηση, η επικοινωνία και η αίσθηση ότι βρίσκονται «στην ίδια πλευρά» κάνουν τη διαφορά. Η κοινή καλλιτεχνική τους πορεία βοηθά στο να κατανοούν τις δυσκολίες ο ένας του άλλου, ενώ δεν κρύβουν ότι δουλεύουν συνειδητά στη σχέση τους.

Όπως είχε πει ο Μάικλ στα Golden Globes το 2019: «Η αγάπη μας συνεχίζει να μεγαλώνει».

25 χρόνια μετά: μια αγάπη που ωριμάζει όμορφα

Όσο περνούν τα χρόνια, οι δυο τους δείχνουν να απολαμβάνουν περισσότερο την παρέα ο ένας του άλλου, να μοιράζονται κοινές στιγμές και να μη φοβούνται τον χρόνο. Αντίθετα, τον χρησιμοποιούν σαν γέφυρα που βαθαίνει το δέσιμό τους.

