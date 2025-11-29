Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 88 ετών, ο Βρετανός θεατρικός συγγραφέας σερ Τομ Στόπαρντ, ο οποίος κέρδισε Όσκαρ και Χρυσή Σφαίρα για το σενάριο της ταινίας «Ερωτευμένος Σαίξπηρ» το 1999.

Στον κινηματογράφο, ο Στόπαρντ ξεχώρισε κυρίως για τα σενάρια που έγραψε για τις ταινίες “Brazil” (έλαβε υποψηφιότητα για Όσκαρ Σεναρίου) και «Ερωτευμένος Σαίξπηρ».

Είχε επιμεληθεί το σενάριο για την ταινία «Ο Ιντιάνα Τζόουνς και η Τελευταία Σταυροφορία» (1989), με τον σκηνοθέτη Στίβεν Σπίλμπεργκ να έχει δηλώσει ότι «ο Τομ είναι υπεύθυνος για σχεδόν κάθε ατάκα του διαλόγου».

Ο Στόπαρντ, θεωρούνταν ένας από τους καλύτερους Βρετανούς θεατρικούς συγγραφείς όλων των εποχών και οι κριτικοί χαρακτήρισαν το γραπτό του «διανοητικά εκθαμβωτικό» και τις κωμικές του ιδέες «ακροβατικές». Ενέπνευσε τον όρο «Στοπαρντιανός», ο οποίος έχει οριστεί ως «η αντιμετώπιση φιλοσοφικών εννοιών με έναν πνευματώδη, ειρωνικό και γλωσσικά πολύπλοκο τρόπο, συνήθως με πολλαπλές χρονογραμμές και οπτικό χιούμορ».

Το 1968 είχε βραβευτεί με Τόνι (το αντίστοιχο Όσκαρ για το θέατρο) για το θεατρικό έργο «Ο Ρόζενκραντζ και ο Γκίλντενστερν είναι νεκροί», μια εκδοχή του Άμλετ του Σαίξπηρ, η οποία παρουσιάζεται μέσα από τα μπερδεμένα μάτια δύο δευτερευόντων χαρακτήρων. Είχε επίσης κερδίσε βραβεία Tony για τα “Travesties” το 1976, “The Real Thing” το 1984 και “The Coast of Utopia” το 2007.

Καταγόταν από την Τσεχοσλοβακία από την οποία διέφυγε όταν έφτασαν οι ναζί στη χώρα και οι πρώτες του δουλειές ήταν δημοσιογράφος και κριτικός.

Σε ανακοίνωσή της το Σάββατο, η United Agents ανέφερε ότι ο Στόπαρντ πέθανε «ήρεμα» στο σπίτι του στο Ντόρσετ στη νότια Αγγλία, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του.

«Θα τον θυμόμαστε για τα έργα του, για τη λαμπρότητα και την ανθρωπιά τους, και για το πνεύμα του, την ασέβειά του, τη γενναιοδωρία του πνεύματος και τη βαθιά αγάπη του για την αγγλική γλώσσα», ανέφεραν. «Ήταν τιμή μου να συνεργαστώ με τον Τομ και να τον γνωρίσω».

