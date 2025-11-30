Για την πορεία της και τις επιλογές της μίλησε η Ελένη Φουρέιρα, ενώ αναφέρθηκε και στον έρωτα και τη μητρότητα. Η τραγουδίστρια εξήγησε ότι δεν της αρέσει να επαναπαύεται και τόνισε πως αισθάνεται διαρκώς την ανάγκη για εξέλιξη. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η επιτυχία δεν είναι αποτέλεσμα μόνο ενός παράγοντα, αλλά συνδυασμός χαρακτήρα, δουλειάς και «άστρου». Η ίδια εξήγησε πως κάθε χρόνο αναζητά το διαφορετικό, γιατί βαριέται εύκολα τον ίδιο της τον εαυτό και θέλει διαρκώς να αλλάζει και να δοκιμάζει νέα πράγματα, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στη φωνή του ενστίκτου της, ακόμη κι όταν αυτό έρχεται σε σύγκρουση με τη λογική.

Στη συνέχεια μίλησε στην εκπομπή «Καλύτερα δεν γίνεται», για τον σύντροφό της, Αλμπέρτο Μποτία, αποκαλύπτοντας πως ποτέ δεν υπήρξε θέμα ζήλιας ή περιορισμών στη σχέση τους λόγω της δουλειάς της. Τον χαρακτήρισε έναν διακριτικό και ακομπλεξάριστο άνθρωπο, που δεν επηρεάζεται από μικροπράγματα και στηρίζει απόλυτα τις επιλογές της, ακόμη και όταν αυτές σχετίζονται με την εικόνα της στη σκηνή ή στα video clips.

Όπως αποκάλυψε, η πρώτη τους γνωριμία έγινε το 2016 και από την πρώτη στιγμή ένιωσε κάτι πολύ δυνατό. Περιέγραψε τη συνάντησή τους σχεδόν σαν κινηματογραφική σκηνή, εξηγώντας πως, ενώ συνήθως δεν βλέπει μηνύματα από άτομα που δεν ακολουθεί στα social media, εκείνη την περίοδο κάτι την ώθησε να ανοίξει τα αιτήματα και να δει το μήνυμα του Αλμπέρτο. Ήταν, όπως είπε, η πρώτη και μοναδική φορά στη ζωή της που ένιωσε να ερωτεύεται μέσα από ένα απλό μήνυμα.

«Ο Αλμπέρτο δεν είχε ποτέ θέματα με την δουλειά μου, είναι ένας υπέροχος διακριτικός άνθρωπος που δεν τον ενδιαφέρουν μικροπράγματα. Του αρέσει να είμαι σέξι. Ήταν μια επιλογή ζωής ο Αλμπέρτο. Δεν τον νοιάζει καθόλου πώς θα ντυθώ, που στο videoclip που φίλησα κάποιον άλλον, δεν κολλάει σε αυτά», είπε.

Στη συνέχεια, μίλησε για τον γιο της, Ερμή, περιγράφοντάς τον με περηφάνια και συγκίνηση. Σημείωσε ότι, όταν γεννήθηκε, ευχόταν να μοιάσει στον πατέρα του, όμως μεγαλώνοντας βλέπει όλο και περισσότερο τον εαυτό της στο πρόσωπό του.

«Τον είδα πρώτη φορά το 2016, είχε πάει ο Παντελής Τουτουντζής και είχε πάει δίπλα του και μου κούναγε το κεφάλι. Λέω τι στο καλό έχει πάθει; Και κοιτάω και βλέπω τον πιο όμορφο άνθρωπο που έχω δει στη ζωή μου. Λέω “τι είναι αυτό;”. Πρώτα κοιτάς την εμφάνισή. Έφυγε, πήγε σπίτι του και μου έστειλε μήνυμα την επόμενη ημέρα. Επειδή δεν βλέπω τα μηνύματα από αυτών που δεν ακολουθώ, κάπως το ένστικτό μου μου είπε να δω τα αιτήματα. Βλέπω έναν ποδοσφαιριστή και λέω πώς γίνεται τόσο όμορφος να είναι ποδοσφαιριστής; Ήταν η πρώτη φορά που μίλησα με κάποιον ερωτικά μέσα από τα μηνύματα, ήταν η πρώτη φορά και η τελευταία», εξήγησε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις σκέψεις που κάνει για την ανατροφή του παιδιού τους, τονίζοντας πως, επειδή και οι δύο δεν μεγάλωσαν με αφθονία, την απασχολεί το γεγονός ότι ο Ερμής μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον με περισσότερες ανέσεις. Όπως είπε, προσπαθεί να τον μεγαλώσει με ελευθερία, αγάπη και χωρίς υπερβολική «υαλοποίηση», θέλοντας να αποκτήσει δύναμη και αυτονομία από μικρός.

«Οταν γεννήθηκε ο γιος μου, είχα την ελπίδα να πάρει τα πάντα από τον μπαμπά του, είναι τέλειος. Είναι δύο μέτρα, οι γωνίες του, είναι κούκλος. Όσο μεγαλώνει ούνα φάτσα ούνα ράτσα με εμένα, μοιάζει πολύ με εμένα, είναι λες και βλέπω τον εαυτό μου στον καθέπτρη. Είναι πολύ καλό παιδί. Προσπαθούμε να είμαστε όλη την ώρα μαζί του. Είμαι η μαμά του “πέσε σήκω δεν πειράζει”, “θες κάτι πήγαινε πάρτο”. Ούτε εγώ ούτε ο Αλμπέρτο μεγαλώσαμε με τα πάντα. Το σκέφτομαι αυτό, και λέω κοίτα τώρα που ο Ερμής μεγαλώνει σε ένα ωραίο σπίτι “τα έχει όλα”», είπε κλείνοντας.

protothema.gr