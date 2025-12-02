Σε μία κίνηση που… ξάφνιασε το NBA προχώρησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος διέγραψε τις φωτογραφίες του με τους Μπακς από το Instagram του.

Οι Μιλγουόκι Μπακς διανύουν μία περίοδο με οκτώ ήττες στα εννέα τελευταία τους παιχνίδια και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, την επόμενη μέρα από την ήττα τους εκτός έδρας απέναντι στους Ουάσιγκτον Γουίζαρντς αποφάσισε να κάνει ένα ξεκαθάρισμα στον λογαριασμό του στο Instagram, κρατώντας μόνο 13 αναρτήσεις.

Οι περισσότερες φωτογραφίες στις οποίες ήταν ο ίδιος με τη φανέλα των Μπακς… εξαφανίστηκαν, ενώ τα σχόλια και οι φήμες για το μέλλον του Greek Freak στο Μιλγουόκι οργιάζουν.

Μάλιστα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέλεξε να κρατήσει μόνο το πρωτάθλημα του ΝΒΑ του 2021 και το Κύπελλο του 2024.

Οι Μπακς, αν και ξεκίνησαν καλά στη φετινή σεζόν, πάνε από το κακό στο χειρότερο τις τελευταίες δύο εβδομάδες, με το ρεκόρ τους να είναι στο 9-13 και να βρίσκονται εκτός play-off αυτή τη στιγμή.

