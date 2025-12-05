Το BBC προχωρεί στην παραγωγή της μίνι σειράς Hamburg Days, ενός νέου δραματοποιημένου project έξι επεισοδίων που φωτίζει τα πρώτα βήματα των Beatles στο Αμβούργο.

Η παραγωγή φωτίζει τη μεταμόρφωση των νεαρών Beatles κατά την καθοριστική περίοδο που πέρασαν στο Αμβούργο στις αρχές της δεκαετίας του ’60, πριν εξελιχθούν σε παγκόσμιο φαινόμενο.

Το βιβλίο, που κυκλοφόρησε το 1999, αποτυπώνει τη ζωή της μπάντας στην περιοχή με τα κόκκινα φανάρια του St Pauli, όπου ο Φόρμαν και η Κίρχερ γνώρισαν το συγκρότημα και κατέγραψαν την άγρια καθημερινότητά του. Ο Φόρμαν, στενός συνεργάτης των Beatles για δεκαετίες και βραβευμένος με Grammy για το εμβληματικό εξώφυλλο του Revolver, συμμετέχει στη σειρά ως σύμβουλος.

Η παραγωγή

Την παραγωγή έχει αναλάβει η βρετανική Turbine Studios, ενώ εκτελεστικός παραγωγός είναι ο Γερμανός Κρίστιαν Σβόχοβ, γνωστός από τη συμμετοχή του στο The Crown του Netflix. Τη μουσική υπογράφει ο βραβευμένος με Bafta συνθέτης Ντέιβιντ Χολμς (Killing Eve, Ocean’s), ενώ τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Ματ Γουάιτκρος, δημιουργός σημαντικών μουσικών ντοκιμαντέρ για τους Oasis και τους Coldplay.

Η Σου Ντικς από το BBC περιγράφει το Hamburg Days ως «μια συναρπαστική αφήγηση για το πώς ένα άγνωστο συγκρότημα από το Λίβερπουλ τελειοποίησε τις δεξιότητές του στο Αμβούργο και επέστρεψε στην πατρίδα του έτοιμο να κατακτήσει τον κόσμο», συνοδευόμενο –όπως λέει– από ένα «εντυπωσιακό soundtrack».

Η περίοδος του Αμβούργου δεν δραματοποιείται για πρώτη φορά, καθώς η ταινία Backbeat του 1994 είχε ήδη εξερευνήσει τα πρώτα χρόνια των Beatles στη Δυτική Γερμανία, με κεντρικό πρόσωπο τότε τον αρχικό μπασίστα Στιούαρτ Σάτκλιφ, που πέθανε σε ηλικία 21 ετών από εγκεφαλική αιμορραγία.

