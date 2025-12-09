Η γνωστή τραγουδίστρια, Έλενα Παπαρίζου, παραμένει στο νοσοκομείο μετά από έντονη αδιαθεσία που ένιωσε κατά τη διάρκεια πρόβας του «The Voice of Greece».

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πρώτα σημάδια δείχνουν υπερκόπωση, ωστόσο η γνωστή τραγουδίστρια υποβάλλεται σε ιατρικές εξετάσεις, καθώς έχει ενοχλήσεις στην κοιλιακή χώρα.

Τις προάλλες, η δισκογραφική εταιρεία της Έλενας Παπαρίζου, MINOS EMI, προχώρησε στην εξής ανακοίνωση: «Η Έλενα Παπαρίζου εισήχθη εκτάκτως στο νοσοκομείο τα ξημερώματα της 8ης Δεκεμβρίου, καθώς μετά την χθεσινή πρόβα του The Voice of Greece αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία της. Η Έλενα Παπαρίζου θα υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις, και ως εκ τούτου δεν θα μπορέσει να φέρει εις πέρας τις προγραμματισμένες επαγγελματικές της υποχρεώσεις τις επόμενες ημέρες. Η αγαπημένη μας Έλενα ζητά συγγνώμη και την κατανόηση μας. Της ευχόμαστε ολόψυχα ταχεία ανάρρωση και σύντομα την επιστροφή της στην καθημερινότητά της».

Παρότι δεν υπάρχει ακόμη ενημέρωση σχετικά με το πόσες ακριβώς ημέρες θα παραμείνει νοσηλευόμενη η Έλενα Παπαρίζου, είναι βέβαιο πως δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει στο προγραμματισμένο γύρισμα του «The Voice». Στην καρέκλα της θα καθίσει, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κωστής Μαραβέγιας, ο οποίος έχει θητεύσει ως κριτής στο τηλεοπτικό μουσικό σόου ταλέντων και κατά το παρελθόν.

Η Έλενα Παπαρίζου δεν θα πραγματοποιήσει ούτε την προγραμματισμένη για σήμερα Τρίτη συναυλία της στο Περιστέρι, στην Πλατεία Δημαρχείου, με αφορμή τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου της πόλης, στην οποία επρόκειτο να δώσουν το παρών πολλοί θαυμαστές της μιας και πρόκειται για εκδήλωση του Δήμου με ελεύθερη είσοδο.

protothema.gr