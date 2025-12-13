Ο Τζορτζ Κλούνεϊ ανακοίνωσε δημόσια ότι δεν προτίθεται να συμμετάσχει ξανά σε σκηνές φιλιού με άλλες γυναίκες στη μεγάλη οθόνη, έπειτα από απόφαση που έλαβε μετά από συζήτηση με τη σύζυγό του, Αμάλ Κλούνεϊ.

Ο Αμερικανός ηθοποιός αναφέρθηκε στην επιλογή αυτή, διευκρινίζοντας ότι αφορά τόσο την επαγγελματική όσο και την προσωπική του στάση, χωρίς να συνδέεται με συγκεκριμένο κινηματογραφικό πρότζεκτ. Όπως είπε, η απόφαση ελήφθη κατόπιν κοινής συζήτησης με τη σύζυγό του.

Ο 64χρονος ηθοποιός σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Daily Mail δήλωσε χαρακτηριστικά πως οι μέρες που θεωρούνταν «καρδιοκατακτητής του Χόλιγουντ» έχουν πλέον τελειώσει. Ουσιαστικά εξήγησε πως η ηλικία του έπαιξε ρόλο στην απόφασή του.

«Προσπαθούσα να ακολουθήσω τον δρόμο που πήρε ο Πολ Νιούμαν: “Οκ, λοιπόν, δεν φιλάω άλλο κορίτσι”», δήλωσε ο Τζορτζ Κλούνεϊ και επισήμανε: «Όταν έκλεισα τα 60, είχα μια κουβέντα με τη γυναίκα μου. Της είπα: “Κοίτα, μπορώ ακόμη να παίζω μπάσκετ με τα παιδιά. Παίζω με 25χρονους. Μπορώ ακόμη να σταθώ, είμαι σε φόρμα. Αλλά σε 25 χρόνια, θα είμαι 85 ετών. Δεν έχει σημασία πόσες μπάρες γκρανόλα τρως, αυτός είναι ένας πραγματικός αριθμός”».

