Σε ηλικία 80 ετών πέθανε ο Βρετανός σχεδιαστής μόδας Άντονι Πράις, ο οποίος άφησε έντονο το αποτύπωμά του στη μουσική και τη μόδα, υπογράφοντας μερικές από τις πιο εμβληματικές εμφανίσεις του Ντέιβιντ Μπόουι, των Duran Duran και της Βασίλισσας Καμίλα.

Ο Πράις ξεχώρισε για τις «γλυπτικές» σιλουέτες και τον έντονα θεατρικό χαρακτήρα των δημιουργιών του. Ανάμεσα στα πιο αναγνωρίσιμα σχέδιά του περιλαμβάνονται τα παστέλ κοστούμια που παρουσιάστηκαν στο ευρύ κοινό μέσα από το βιντεοκλίπ του τραγουδιού Rio των Duran Duran.

Το συγκρότημα χαρακτήρισε τον σχεδιαστή «οραματιστή» και έναν «ευγενικό, έξυπνο και ξυράφι φίλο».

Τα πρώτα του βήματα

Γεννημένος το 1945 στο Keighley του Yorkshire, ο Άντονι Πράις μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον μακριά από τα κέντρα της μόδας, όμως από πολύ νωρίς έδειξε ότι τον ενδιέφερε κάτι περισσότερο από το απλό ρούχο.

Σύμφωνα με το BBC, σπούδασε στη Σχολή Καλών Τεχνών του Bradford και αργότερα στο Royal College of Art στο Λονδίνο, αποκτώντας μια βαθιά τεχνική γνώση της κατασκευής, της φόρμας και της σιλουέτας. Ήδη από τα φοιτητικά του χρόνια φαινόταν πως δεν τον απασχολούσε η μόδα ως τάση, αλλά ως θέατρο, ως αφήγηση και ως εργαλείο μεταμόρφωσης.

Ο «δρόμος προς τη δόξα»

Το 1986, ο Πράις ανέλαβε να σχεδιάσει το σακάκι του Ντέιβιντ Ντάουι για το μουσικό κλιπ As The World Falls Down.

Η χαρακτηριστική του ικανότητα να συνδυάζει ανδρικά και γυναικεία ρούχα, σε συνδυασμό με την εξελιγμένη του τεχνογνωσία και τη τάση του να σχεδιάζει ρούχα που αγκαλιάζουν το σώμα, τον έκαναν «πραγματικά πρωτότυπο», δήλωσε το Βρετανικό Συμβούλιο Μόδας.

Τη δεκαετία του 1990, άρχισε να εργάζεται πάνω σε κομμάτια για την Καμίλα, Δούκισσα της Κορνουάλης, συμπεριλαμβανομένων αρκετών συνόλων για την περιοδεία της στις ΗΠΑ, αφού πήρε τον βασιλικό τίτλο.

Ο θάνατος του Πράις έρχεται μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα αφότου αποκάλυψε την τελευταία του συλλογή στο Λονδίνο. Εκεί η τραγουδίστρια Λίλι Άλεν φόρεσε ένα φόρεμα εμπνευσμένο από το μαύρο βελούδινο «φόρεμα εκδίκησης» που φορούσε η Νταϊάνα, πριγκίπισσα της Ουαλίας.

cnn.gr