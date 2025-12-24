Στον εμβληματικό ρόλο της Αμαλίας επέστρεψε η Ζέτα Μακρυπούλια, η οποία εμφανίστηκε στο reunion της θρυλικής σειράς Παρά Πέντε, δίπλα στον Γιώργος Καπουτζίδης και τους υπόλοιπους πρωταγωνιστές, με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την πρώτη προβολή της σειράς.

Κατά τη διάρκεια του επετειακού επεισοδίου, το βράδυ της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου, η Ζέτα Μακρυπούλια αναβίωσε μια από τις πιο διάσημες στιγμές του σίριαλ. Συνοδευόμενη από την πεντάδα του «Παρά Πέντε», η ηθοποιός με την προφορά που χαρακτήριζε την ηρωίδα, την οποία υποδύθηκε, τραγούδησε για μία ακόμη φορά το «Φιλί, φιλί».

Δείτε το βίντεο

protothema.gr