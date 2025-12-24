Ο Ρόμπι Γουίλιαμς χάρισε μια ξεχωριστή χριστουγεννιάτικη στιγμή σε μια 94χρονη θαυμάστριά του, κάνοντας πραγματικότητα ένα όνειρο ζωής με ένα προσωπικό μήνυμα που συγκίνησε.

Η Νόρμα, όπως αναφέρεται, είναι φανατική θαυμάστρια του καλλιτέχνη και προκάλεσε τον ενθουσιασμό του όταν του αποκάλυψε ότι τον παρακολουθούσε στην τηλεόραση από την εποχή των Take That.

Η ευχή της Νόρμα έγινε πραγματικότητα, αφού η Μπέιλι Γκρίνθαμ-Κλαρκ, από το βορειοανατολικό Λινκολνσάιρ, εργαζόμενη στον Οίκο Φροντίδας Χάμπερστον στον οποίο διαμένει η 94χρονη έκανε αίτημα στο διαδίκτυο εκ μέρους της για να συναντήσει τον «αγαπημένο» της τραγουδιστή, σύμφωνα με την εφημερίδα «The Independent».

Οι εργαζόμενοι στον Οίκο Φροντίδας οργάνωσαν την προβολή συναυλίας του τραγουδιστή και στη συνέχεια η Νόρμα μίλησε με τον Ρόμπι Γουίλιαμς μέσω βιντεοκλήσης.

Ο Γουίλιαμς παραδέχθηκε ότι η κόρη του είδε την ιστορία της Νόρμα στο διαδίκτυο και τον παρότρυνε να επικοινωνήσει μαζί της.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, ο Γουίλιαμς είπε ότι την επόμενη φορά που θα βρεθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο θα προσπαθήσει να «περάσει και να την χαιρετήσει αυτοπροσώπως». Η Νόρμα απάντησε: «Θα μου άρεσε πολύ».

«Έμεινα απόλυτα έκπληκτη. Πραγματικά έμεινα έκπληκτη. Τίποτα παρόμοιο δεν μου έχει ξανασυμβεί» ανέφερε η Νόρμα.

Δείτε βίντεο:

