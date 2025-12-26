Στα δικαστήρια της Τρίπολης μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής ο μουσικός Άρης Μουγκοπέτρος μετά τη σύλληψή του το Σάββατο μετά από μήνυση σε βάρος του από τη σύζυγό του. Λίγη ώρα αργότερα πήρε αναβολή ώστε να δικαστεί την Δευτέρα στο αυτόφωτο και ως τότε θα παραμείνει ελεύθερος.

Αποχωρώντας από τα δικαστήρια, ο Άρης Μουγκοπέτρος με τον δικηγόρο του Δημοσθένη Πέππα προχώρησαν σε δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους. «Χρόνια πολλά σε όλο το κόσμο. Σεβόμενος τα παιδάκια μου δεν έχω να πω τίποτα για τη μητέρα τους. Ολα θα ειπωθούν στο δικαστήριο», ανέφερε ο γνωστός μουσικός.

Ο δικηγόρος του ανέφερε ότι το αδίκημα της ενδοοικογενειακής απειλής δεν στοιχειοθετείται και πως όλα θα ειπωθούν τη Δευτέρα. «Ας κάνει γιορτές καλά, ήρεμα και ένα μήνυμα ότι ο πατέρας πρέπει στα μάτια των παιδιών του να δείχνει ότι σέβεται τη μητέρα του», είπε ο κ. Πέππας.

Μιλώντας για τους λόγους που υποβλήθηκε η μήνυση, ο δικηγόρος της συζύγου του μουσικού περιέγραψε στην ΕΡΤ ότι ο Άρης Μουγκοπέτρος αφού μπήκε στο σπίτι της οικογένειας στην Τρίπολη συνοδευόμενος από συγγενικό του πρόσωπο, ενώ η εν διαστάσει σύζυγός του είχε ανοίξει την πόρτα για να αεριστεί ο χώρος, άρχισε να απευθύνεται προς εκείνη με έντονο τρόπο, μπροστά στα παιδιά.

«Υπήρξαν στιγμές που μιλούσε ήρεμα και άλλες που της έλεγε πράγματα που την τρόμαξαν», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι το περιστατικό αυτό ήταν καθοριστικό για την απόφαση της γυναίκας να απευθυνθεί στις Αρχές.

Όπως είπε η πρωτοβουλία για την καταγγελία για ενδοοικογενειακή απειλή αποτέλεσε «απότοκο του φόβου μιας γυναίκας» καθώς όπως υποστήριξε ήταν «επιβεβλημένο».

Σύμφωνα με τον ίδιο το ζευγάρι έχει χωρίσει από τις 15 Δεκεμβρίου και «το μόνο που έχει να χωρίσει η οικογένεια είναι την επιμέλεια και την επικοινωνία των τέκνων και τίποτα άλλο». Ο ίδιος υποστήριξε ότι η σύζυγος του μουσικού τις τελευταίες 10 ημέρες που είναι σε διάσταση, του είχε επιτρέψει να επισκέπτεται τα παιδιά στο σπίτι κατόπιν συνεννόησης.

Από την πλευρά του ο μουσικός δια του δικηγόρου του κάνει λόγο για «προσχηματική μήνυση» ενώ είχαν ραντεβού για να πάρει τα παιδιά στις 5 το απόγευμα των Χριστουγέννων. Κατά την πλευρά Μουγκοπέτρου, όταν δεν βρήκε τη σύζυγο και τα παιδιά στο σπίτι, ο ίδιος πήγε στο κατάστημα του αδελφού της και επειδή ούτε εκεί δεν βρήκε κάποιον, πήγε στο τοπικό ΑΤ για να ζητήσει να εντοπίσουν τη γυναίκα του. Εκεί ήταν που ενημερώθηκε για τη μήνυση σε βάρος του με αποτέλεσμα να συλληφθεί με τον ίδιο να δηλώνει ότι δεν επιθυμεί να υποβάλει και αυτός μήνυση σε βάρος της συζύγου του.

