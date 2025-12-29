Ο Σάκης Ρουβάς τα δίνει όλα στη σκηνή και κάτι τέτοιο συνέβη και το Σάββατο στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται με τη Νατάσσα Θεοδωρίδου με «αντίτιμο» ένα παντελόνι.

Όπως κατέγραψαν θαμώνες του νυχτερινού κέντρου, κάποια στιγμή ο Σάκης Ρουβάς σήκωσε στα χέρια τη Νατάσσα Θεοδωρίδου σε μια εντυπωσιακή χορογραφία.

Ωστόσο η κίνηση αυτή είχε αποτέλεσμα να σκιστεί το παντελόνι του Σάκη Ρουβά.

Τόσο ο ίδιος όσο και η παρτενέρ του στη σκηνή αντιμετώπισαν με χιούμορ και ψυχραιμία το απρόοπτο με την Νατάσσα Θεοδωρίδου να λέει «ωραίο ήταν» και τον Σάκη Ρουβά να απαντά «ένα παντελόνι παραπάνω, ξέρετε πόσα έχω σκίσει…»

