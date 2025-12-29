Δέσμευση ότι δεν θα αναφερόταν ποτέ ξανά δημόσια στον αποξενωμένο γιο της, Νικολά–Ζακ Σαριέ, είχε δώσει η Μπριζίτ Μπαρντό πριν από τον θάνατό της, όπως είχε δηλώσει η ίδια στο Paris Match και επανέλαβε σε συνεντεύξεις της στο BBC, ενώ παλαιότερες τοποθετήσεις της για τη μητρότητα —όπως η φράση ότι «θα προτιμούσε να γεννήσει έναν σκύλο»— είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Η Μπαρντό έφερε στον κόσμο τον Νικολά το 1960, κατά τη διάρκεια του γάμου της με τον ηθοποιό Ζακ Σαριέ, με τον οποίο συμπρωταγωνίστησε στην ταινία Babette Goes to War. Μετά το διαζύγιό τους το 1962, μητέρα και γιος απομακρύνθηκαν για δεκαετίες, με τον Νικολά να καταθέτει αργότερα αγωγή εναντίον της για συκοφαντικές δηλώσεις και μη καταβολή διατροφής.

Ο Νικολά–Ζακ Σαριέ, σήμερα 65 ετών, δραστηριοποιήθηκε στον επιχειρηματικό χώρο και έγινε γνωστός ως ιδρυτής του παιδικού brand Choupette, μαζί με τη σύζυγό του, Νορβηγίδα μοντέλο Αν–Λιν Μπιέρκαν. Το ζευγάρι απέκτησε τις κόρες Θέα και Άννα, ενώ αργότερα έγινε παππούδες τριών παιδιών. Σε συνεντεύξεις της στο Le Point, αλλά και στο BBC, η Μπριζίτ Μπαρντό ανέφερε πως έχει «δύο εγγονές και τρία δισέγγονα», λέγοντας συγκεκριμένα: «Ναι, είμαι προγιαγιά τριών μικρών Νορβηγών παιδιών που δεν μιλούν γαλλικά και τα οποία σπάνια βλέπω».

«Θα προτιμούσα να γεννήσω έναν σκύλο»



Η Μπριζίτ Μπαρντό είχε εκφράσει δημόσια και επανειλημμένα την αντιπαράθεσή της με την εμπειρία της μητρότητας, ιδιαίτερα σε σχέση με τη γέννηση του μοναδικού της παιδιού, του Νικολά-Ζακ Σαριέ.

Σε αποσπάσματα από τα απομνημονεύματά της Initiales BB, που δημοσιεύτηκαν τη δεκαετία του 1990, η ίδια αφηγείται τον τρόπο που βίωσε την εγκυμοσύνη και περιγράφει με σκληρή διατύπωση τη σχέση της με το σώμα και την εγκυμοσύνη: «Κοιτούσα την επίπεδη, λεπτή κοιλιά μου στον καθρέφτη σαν έναν αγαπημένο φίλο πάνω στον οποίο ετοιμαζόμουν να κλείσω το καπάκι ενός φέρετρου», είχε γράψει, με την ίδια να αποδίδει ότι θα προτιμούσε «να γεννήσει έναν μικρό σκύλο» από το να βιώσει την εγκυμοσύνη όπως συνέβη.

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στα μέσα της εποχής και οδήγησαν σε δικαστικές διαμάχες με τον Νικολά-Ζακ για συκοφαντικές δηλώσεις και μη καταβολή διατροφής, γεγονός που ενίσχυσε την ψυχρότητα στη σχέση τους για πολλά χρόνια. Παρότι αργότερα η ίδια έδινε συνεντεύξεις όπου φαινόταν να αλλάζει τον τόνο των δημόσιων αναφορών στην οικογενειακή διαμάχη, η συγκεκριμένη φράση από τα απομνημονεύματά της έμεινε ως μία από τις πιο αμφιλεγόμενες και αναφερόμενες στιγμές της δημόσιας εικόνας της, καταδεικνύοντας το πώς η ίδια αντιλήφθηκε και περιέγραψε την προσωπική της εμπειρία για τη μητρότητα.

Η Μπαρντό είχε αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας στα τελευταία της χρόνια, ζώντας στην απομονωμένη κατοικία της στο Σεν–Τροπέ. Παράλληλα, είχε αποσυρθεί από την υποκριτική ήδη από το 1973, στρέφοντας όλη της την προσοχή στον ακτιβισμό για τα δικαιώματα των ζώων. Η δημόσια εικόνα της συνοδεύτηκε, ωστόσο, από διαμάχες, καθώς είχε εμπλακεί στον πολιτικό διάλογο, στηρίζοντας τη Μαρίν Λεπέν και δεχόμενη πρόστιμα έξι φορές για υποκίνηση φυλετικού μίσους.

Λίγο πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων, η ίδια είχε εμφανιστεί με ανάρτηση στο Χ (πρώην Twitter) για να διαψεύσει ψευδή είδηση για τον θάνατό της, γράφοντας τότε: «Δεν ξέρω ποιος είναι ο ηλίθιος που ξεκίνησε αυτά τα ψευδή νέα για την εξαφάνισή μου, αλλά να ξέρετε ότι είμαι καλά και δεν σκοπεύω να αποχωρήσω».

