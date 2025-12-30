Με μεγάλο νικητή τον Κωνσταντίνο Κωμοδρόμο από την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης ο φετινός κύκλος του The Voice of Greece.

Ο Κύπριος τραγουδιστής επικράτησε στον τελικό, κερδίζοντας την πρώτη θέση και εξασφαλίζοντας το «χρυσό» δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Minos EMI. Στην τελική αναμέτρηση, ο Κωμοδρόμος ξεχώρισε απέναντι στον Χριστόδουλο Μυλωνά από την ομάδα του Γιώργος Μαζωνάκης.

Όταν ο Γιώργος Καπουτζίδης ανακοίνωσε τον νικητή, στη σκηνή του The Voice έτρεξε η μικρή κόρη του Κωνσταντίνου, η οποία δήλωσε χαρούμενη για τη νίκη του μπαμπά της.

Στην κόρη του αναφέρθηκε και ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος απευθύνοντας της ένα μεγάλο ευχαριστώ «που μου έδωσε την ώθηση να έρθω εδώ». «Δούλεψα πάρα πολύ, ευχαριστώ τον ξάδελφό μου, τον Σπύρο που ήταν μαζί μου και δεν μπορώ να μιλήσω άλλο» είπε συγκινημένος ο νικητής του μουσικού talent show.

Από την πλευρά της η -επίσης νικήτρια- Έλενα Παπαρίζου συνεχάρη «όλα τα παιδιά που δήλωσαν συμμετοχή, μπράβο σε όσους προχώρησαν. Μπράβο και στον Χριστόδουλο γιατί ήσασταν ισάξιοι φιναλίστ».

«Ευχαριστώ τον Θεό για το ταξίδι αυτό, ήμουν ευλογημένος» δήλωσε ο δεύτερος φιναλίστ της βραδιάς.

Η διαδρομή μέχρι τον τελικό

Από την πρώτη του εμφάνιση στις blind auditions, ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος έδειξε ότι δεν πρόκειται για μια συνηθισμένη συμμετοχή. Η χροιά της φωνής του, ο έλεγχος και η συναισθηματική προσέγγιση των τραγουδιών ξεχώρισαν άμεσα, οδηγώντας τον με συνέπεια από γύρο σε γύρο.

Στα knockouts και στα live shows, η παρουσία του έγινε ακόμη πιο ώριμη, με επιλογές τραγουδιών που ανέδειξαν τόσο τη φωνητική του άνεση όσο και την καλλιτεχνική του ταυτότητα. Κάθε εμφάνιση συνοδευόταν από θετικά σχόλια, τόσο από τους coaches όσο και από το τηλεοπτικό κοινό.

Ο τελικός χωρίστηκε σε τρεις φάσεις: Από τους οκτώ φιναλίστ και την πρώτη ψηφοφορία έμειναν οι τέσσερις καλύτεροι και στη συνέχεια οι δυο, από τους οποίους κρίθηκε και ο μεγάλος νικητής του σόου.

Το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό γύρο εξασφάλισε ο Χριστόδουλος Μυλωνάς από την ομάδα του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ το δεύτερο κατέκτησε ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος από την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου.

Η καθοριστική εμφάνιση στον μεγάλο τελικό

Στον τελικό του The Voice, ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος παρουσίασε μια ερμηνεία που συνδύαζε τεχνική ακρίβεια και έντονο συναίσθημα. Η σκηνική του ηρεμία και η αυτοπεποίθηση με την οποία διαχειρίστηκε το απαιτητικό ρεπερτόριο έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα.

Η ανταπόκριση του κοινού ήταν άμεση, με την ψηφοφορία να τον αναδεικνύει νικητή και να επισφραγίζει μια πορεία που βασίστηκε στη σταθερότητα και όχι στις εντυπωσιακές υπερβολές.

Το επόμενο κεφάλαιο

Ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος έχει καταγωγή από τη Λάρνακα της Κύπρου. Στην audition του στο The Voice, πριν από τρεις μήνες είχε ερμηνεύσει με τον δικό του τρόπο το «Ακόμα Μία» της Άννας Βίσση κερδίζοντας την αποδοχή και των τεσσάρων coaches του talent show.

«Θέλω να πω στην κόρη μου ότι αυτό που μου ζήτησε το έκανα. Δεν είχα στο πλάνο να έρθω εδώ. Ήταν το κίνητρο και γι’ αυτό δεν μπήκα στη διαδικασία να αναλύσω κάτι» είχε πει τότε για την 6χρονη Ελένα (έχει και μια δεύτερη κόρη, την 3χρονη Αριάδνη).

Όπως είχε πει «τραγουδάω 20 χρόνια αλλά δεν έχω μουσικές γνώσεις» εξομολογούμενος ότι είχε απομακρυνθεί από τη μουσική λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων και άλλων επαγγελματικών διαδρομών αλλά επέστρεψε στη μουσική με πάθος μέσα από το σόου.

Με τη νίκη του στο The Voice, ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καλλιτεχνική του πορεία. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις επόμενες κινήσεις του, στις μουσικές επιλογές που θα κάνει και στο πώς θα μετατρέψει την τηλεοπτική επιτυχία σε σταθερή παρουσία στη δισκογραφία και στις ζωντανές εμφανίσεις.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι το όνομά του έχει ήδη μπει στον χάρτη της ελληνικής μουσικής επικαιρότητας.

