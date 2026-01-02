Ο Τζορτζ Κλούνεϊ πέρασε στην αντεπίθεση απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας στις ειρωνικές αναρτήσεις του προέδρου για την απόφασή του να αποκτήσει γαλλική υπηκοότητα. Με τη φράση «να κάνουμε ξανά μεγάλη την Αμερική, θα ξεκινήσουμε από τις επόμενες εκλογές», ο ηθοποιός αξιοποίησε το σύνθημα του Τραμπ για να παραπέμψει ευθέως στην εκλογική αναμέτρηση του Νοεμβρίου και στο πολιτικό διακύβευμα της επόμενης ημέρας.

George Clooney Punches Back After Trump Attacks Him: "We Have to Make America Great Again. We’ll Start in November" https://t.co/yzQ5IBAAed January 1, 2026

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, ο πρόεδρος των ΗΠΑ σχολίασε την εξέλιξη με τη γαλλική υπηκοότητα ως «καλά νέα», συνδέοντάς την με την πολιτική δραστηριότητα του Κλούνεϊ και τη δημόσια στάση του στις εκλογικές εξελίξεις των τελευταίων ετών. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο άρθρο γνώμης που είχε υπογράψει ο Τζορτζ Κλούνεϊ το 2024, με το οποίο καλούσε τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να αποσυρθεί από την κούρσα, ενώ εξαπέλυσε και προσωπικές αιχμές για την καριέρα του ηθοποιού. Μεταξύ άλλων, ο Τραμπ έγραψε: «Καλά νέα! Ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ, δύο από τους χειρότερους πολιτικούς προγνώστες όλων των εποχών, έγιναν επίσημα πολίτες της Γαλλίας… Θυμάστε όταν ο Κλούνεϊ, μετά το πλέον διαβόητο ντιμπέιτ, “άδειασε” τον Τζο σε fundraiser… Ο Κλούνεϊ πήρε περισσότερη δημοσιότητα για την πολιτική απ’ όση πήρε για τις ελάχιστες, και εντελώς μέτριες, ταινίες του. Δεν ήταν καθόλου movie star…».

Η απάντηση του Τζορτζ Κλούνεϊ ήρθε την Πρωτοχρονιά, σε δήλωση που δόθηκε στα μέσα ενημέρωσης, με τον ηθοποιό να «γυρίζει» το σύνθημα του προέδρου προς μια καθαρά εκλογική κατεύθυνση. «Συμφωνώ απόλυτα με τον νυν πρόεδρο», ανέφερε ο Κλούνεϊ. «Πρέπει να κάνουμε ξανά μεγάλη την Αμερική. Θα ξεκινήσουμε τον Νοέμβριο». Η διατύπωσή του παρέπεμψε ευθέως στις επόμενες εκλογές και στο πολιτικό διακύβευμα της κάλπης.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Κλούνεϊ αναφέρθηκε και στη σχέση που είχε παλαιότερα με τον Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας: «Τον ήξερα πολύ καλά. Με έπαιρνε συχνά τηλέφωνο και προσπάθησε μια φορά να με βοηθήσει να μπω σε ένα νοσοκομείο για να δω έναν χειρουργό. Τον έβλεπα σε κλαμπ και σε εστιατόρια. Είναι ένας μεγάλος χαζούλης. Ε, ήταν. Αυτό άλλαξε».

Ο ηθοποιός τοποθετήθηκε, επίσης, για τη στάση μεγάλων τηλεοπτικών δικτύων απέναντι σε αγωγές που έχουν κατατεθεί από τον πρόεδρο, υποστηρίζοντας ότι οι συμβιβασμοί δεν βοήθησαν το δημόσιο πεδίο αντιπαράθεσης. «Αν το CBS και το ABC είχαν αμφισβητήσει αυτές τις αγωγές και έλεγαν “άντε γαμ….”, δεν θα ήμασταν στη θέση που είμαστε ως χώρα», είπε. «Αυτή είναι απλώς η αλήθεια».

