Ο Γιάννης Πλούταρχος έκανε έναν απολογισμό της καλλιτεχνικής του πορείας, δηλώνοντας ότι η ζωή του πρόσφερε πολύ περισσότερα από όσα είχε ποτέ ονειρευτεί. Ο ίδιος χαρακτήρισε τον εαυτό του τυχερό, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη την αφετηρία του και τα πρώτα του βήματα στον χώρο της μουσικής.

Σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Λάμψη, ανέφερε: «Ήμουν πολύ τυχερό παιδί γιατί, αν φανταστείς από πού ξεκίνησα, δεν πίστευα καν ότι θα κάνω όλο αυτό που έκανα. Η ζωή μου χάρισε πολύ περισσότερα από αυτά που είχα ονειρευτεί και είχα ζητήσει ακόμα».

Όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει τα τραγούδια που ερμηνεύει, ο Γιάννης Πλούταρχος εξήγησε ότι ακολουθεί το παράδειγμα καλλιτεχνών παλαιότερων γενεών. «Μου αρέσει να ταυτίζομαι με τον ήρωα που τραγουδάω. Μου αρέσει γιατί έτσι ελευθερώνομαι εγώ ο ίδιος. Μπορεί να είμαι όποιος θέλω να είμαι και για αυτό έδινα βάση στην ερμηνεία του τραγουδιού, όπως είχα μάθει από τους παλαιότερους, όπως ήταν ο Γιάννης Πάριος, η Χαρούλα η Αλεξίου και ο Γιάννης Πουλούπουλος. Αυτοί δεν τραγουδούσαν απλά, ερμηνεύανε», επισήμανε.

