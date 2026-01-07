Στην επιθυμία του να γίνει πατέρας αναφέρθηκε ο Αντρέας Γεωργίου, αποκαλύπτοντας ότι πριν γνωρίσει τη Σιμώνη Χριστοδούλου και αποκτήσουν την κόρη τους, είχε σκεφτεί σοβαρά το ενδεχόμενο της μονογονεϊκότητας, ακόμη και το να αποκτήσει παιδί μέσω παρένθετης μητέρας.

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης αποκάλυψε ότι πριν παντρευτεί με τη σύζυγό του και έρθει στη ζωή το παιδί τους, είχε εξετάσει το ενδεχόμενο να γίνει ακόμη και χωρίς κάποια σύντροφο γονέας. Παράλληλα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό «HELLO!», ο Αντρέας Γεωργίου αναφέρθηκε στη σχέση του με τη Σιμώνη Χριστοδούλου, εξηγώντας πως πέρασαν από χωρισμούς και επανασυνδέσεις μέχρι να καταλήξουν σε μια πιο ώριμη απόφαση: να παντρευτούν και να αποκτήσουν το πρώτο τους παιδί.

Περιγράφοντας τη φάση κατά την οποία ένιωσε ότι ο χρόνος περνά και άρχισε να σκέφτεται σοβαρά την πατρότητα, ο Αντρέας Γεωργίου εξήγησε ότι είχε φτάσει στο σημείο να εξετάσει την προοπτική να αποκτήσει παιδί μόνος, μέσω παρένθετης μητέρας: «Όταν ένιωσα ότι μεγαλώνω, σκέφτηκα ακόμα και τη μονογονεϊκότητα. Δηλαδή να αποκτήσω παιδί μέσω παρένθετης μητέρας, εάν και εφόσον δεν έβρισκα τον έρωτα σε έναν άνθρωπο» και στη συνέχεια πρόσθεσε για τη σχέση με τη σύζυγό του: «Με τη Σιμώνη ήταν μια πορεία που ως ζευγάρι χωρίζαμε, κάναμε έναν κύκλο μαζί, μετά χανόμασταν και μας έφερνε πάλι κοντά το συναίσθημα. Καταλάβαμε μάλιστα ότι θέλουμε να παντρευτούμε, όταν περάσαμε ένα ολόκληρο καλοκαίρι μαζί εντελώς φιλικά. Δηλαδή, όταν γελάσαμε, ανοιχτήκαμε, είπαμε ο ένας στον άλλον τα προβλήματά μας και ήμαστε τελείως χαλαροί ως προς το κομμάτι της σχέσης».

Ο Αντρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου

Συνεχίζοντας, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης πρόσθεσε ότι για μία περίοδο με τη Σιμώνη Χριστοδούλου δεν τους απασχολούσαν οι ταμπέλες ή οι δεσμεύσεις, αλλά η ανάγκη να είναι μαζί: «Δεν μας ένοιαζε, μας ενδιέφερε απλώς να είμαστε μαζί, χωρίς δεσμεύσεις. Και όταν τελείωσε εκείνο το καλοκαίρι και έπρεπε να επιστρέψουμε στις δουλειές μας, δεν μπορούσαμε να είμαστε χώρια. Τότε αποφασίσαμε ότι θέλουμε να είμαστε μαζί και θέλουμε να το ζήσουμε all the way με τον γάμο και με όλα όσα μας φαίνονταν αστεία. Ό,τι κοροϊδεύαμε με τη Σιμώνη το κάναμε. Μετά είπαμε ότι θέλουμε και παιδί, θέλουμε πολλά παιδιά, θέλουμε να είμαστε αυτοί οι γονείς που έχουν τρία με τέσσερα παιδιά, που είναι φίλοι μαζί τους, όλο αυτό το happy family concept».

Ο Αντρέας Γεωργίου και η σύζυγός του παντρεύτηκαν τον Σεπτέμβριο του 2024 στην Αγία Νάπα της Κύπρου και τον περασμένο Αύγουστο ήρθε στη ζωή η κόρη τους.