Τίτλους τέλους στον 19ετή γάμο τους έβαλαν η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν, καθώς οριστικοποίησαν το διαζύγιό τους, σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον τους.

Δικαστής του Τενεσί εξέδωσε την Τρίτη 6 Ιανουαρίου απόφαση με την οποία λύεται κι επισήμως ο γάμος της βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού και του βραβευμένου με Grammy τραγουδιστή της country μουσικής. Η δικαστής Στέφανι Τζ. Γουίλιαμς ανέφερε στο σχετικό δικαστικό έγγραφο ότι οι συμφωνίες του ζευγαριού για τον διαχωρισμό της περιουσίας και την επιμέλεια των παιδιών τους κρίνονται επαρκείς και, ως εκ τούτου, ενέκρινε το διαζύγιο.

Σύμφωνα με το έγγραφο, «υπάρχουν αγεφύρωτες διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών που καθιστούν τη συνέχιση του γάμου μη πρακτική και αδύνατη». Η Νικόλ Κίντμαν όσο και ο Κιθ Έρμπαν παραιτήθηκαν από το δικαίωμά τους να παραστούν στη σχετική ακροαματική διαδικασία.

Η Κίντμαν είχε καταθέσει αίτηση διαζυγίου τον Σεπτέμβριο. Αν και η είδηση προκάλεσε έκπληξη, τα δικαστικά έγγραφα δείχνουν ότι η διαδικασία είχε προετοιμαστεί εδώ και καιρό, καθώς όλα τα νομικά ζητήματα που αφορούσαν στην περιουσία και την επιμέλεια είχαν συμφωνηθεί και υπογραφεί την ίδια ημέρα της κατάθεσης της αίτησης.

Η Κίντμαν και ο Έρμπαν έχουν αποκτήσει δύο κόρες μαζί. Στην αίτηση διαζυγίου αναφέρεται ότι αντιμετώπιζαν «συζυγικές δυσκολίες και αγεφύρωτες διαφορές». Σύμφωνα με το έγγραφο που υπέγραψαν, η Κίντμαν θα έχει την κύρια επιμέλεια και τα παιδιά θα μένουν μαζί της, ενώ προβλέπεται ότι θα συνεχίσουν να ζουν στο Νάσβιλ, όπου μεγάλωσαν. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι κανένας από τους δύο δεν θα καταβάλλει διατροφή και ότι η κοινή τους περιουσία θα μοιραστεί σε γενικές γραμμές ισότιμα.

Η ηθοποιός και ο μουσικός γνωρίστηκαν στο Λος Άντζελες το 2005 και παντρεύτηκαν στο Σίδνεϊ τον επόμενο χρόνο. Κατά τη διάρκεια της σχεδόν εικοσαετούς σχέσης τους, εμφανίζονταν συχνά μαζί σε σε εκδηλώσεις, με τον Έρμπαν να συνοδεύει τη σύζυγό του στα Όσκαρ και την Κίντμαν να παρευρίσκεται σε μουσικές διοργανώσεις, όπως τα Academy of Country Music Awards. Ο συγκεκριμένος γάμος ήταν ο πρώτος για τον Κιθ Έρμπαν και ο δεύτερος για τη Νικόλ Κίντμαν, η οποία είχε παντρευτεί τον Τομ Κρουζ το 1990, με τον οποίο χώρισε το 2001. Από εκείνον τον γάμο, η ηθοποιός έχει αποκτήσει δύο μεγαλύτερα παιδιά.

