Παρότι εμφανίζεται ως «δισεκατομμυριούχος στα χαρτιά», ο MrBeast υποστηρίζει ότι στην καθημερινότητά του δεν διαθέτει ουσιαστική ρευστότητα, σε σημείο που αναγκάζεται να δανείζεται χρήματα. Ο 27χρονος δημιουργός περιεχομένου εξηγεί ότι, αν και η καθαρή του αξία είναι τεράστια, αυτή δεν μεταφράζεται σε μετρητά, περιγράφοντας την προσωπική του οικονομική κατάσταση ως «αρνητική».

Όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στη Wall Street Journal: «Δανείζομαι χρήματα. Αυτό δείχνει πόσο λίγα χρήματα έχω. Τεχνικά, όλοι όσοι βλέπουν αυτό το βίντεο έχουν περισσότερα χρήματα από μένα στον τραπεζικό τους λογαριασμό, η καθαρή αξία της εταιρείας μου όμως, δεν μου εξασφαλίζει ρευστό για κάτι τόσο απλό όσο ένα McDonald’s».

Ο Ντόναλντσον έχει πει ότι κρατάει για τον εαυτό του κάτω από 1 εκατ. δολάρια, παρότι διατηρεί πάνω από το 50% της Beast Industries, η οποία αποτιμάται στα 5 δισ. δολάρια. Το επιχειρηματικό του αποτύπωμα δεν περιορίζεται στο κανάλι του στο YouTube (με αναφορά σε 107 δισ. συνολικές προβολές), καθώς έχει αναπτύξει και άλλες δραστηριότητες: το brand σοκολάτας Feastables, το Lunchly (προϊόν τυποποιημένου φαγητού), το MrBeast Burger (μοντέλο «εικονικού εστιατορίου» με παραλαβή/παράδοση) και την εταιρεία παραγωγής MrBeast LLC, που υποστηρίζει την παραγωγή των βίντεό του. Αναφορές υπάρχουν και για συμφωνία με την Amazon με «εννιαψήφιο» νούμερο.

YouTube megastar MrBeast is a self-made billionaire who has said he's cash poor and has "negative money." https://t.co/EMr5HLRgIh — Business Insider (@BusinessInsider) January 12, 2026

Με βάση τα περιουσιακά του στοιχεία, η καθαρή του αξία εκτιμάται τουλάχιστον στα 2,6 δισ. δολάρια, με τον ίδιο να ξεκαθαρίζει ότι αυτό δεν σημαίνει ότι διαθέτει αντίστοιχα χρήματα σε μετρητά. Παράλληλα, το Forbes εκτίμησε τα ετήσια έσοδά του στα 85 εκατ. δολάρια για την περίοδο Απριλίου 2024 – Απριλίου 2025.

Ο ίδιος επιμένει ότι, παρότι η δημόσια εικόνα του είναι αυτή ενός δισεκατομμυριούχου, η προσωπική του ρευστότητα δεν ακολουθεί: «Είναι αστείο να μιλάω για τα προσωπικά μου οικονομικά, γιατί κανείς δεν πιστεύει ποτέ τίποτα από όσα λέω. Είναι σε φάση: “Είσαι δισεκατομμυριούχος!”. Εγώ λέω: “Αυτό είναι καθαρή αξία”. Αυτή τη στιγμή έχω αρνητικά χρήματα».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο MrBeast εξήγησε ότι η καθημερινότητά του είναι απορροφημένη από τη δουλειά και την ανάπτυξη της επιχείρησής του: «Ξυπνάω, απλώς δουλεύω… Είμαι τόσο απασχολημένος που δεν σκέφτομαι πραγματικά τον προσωπικό μου τραπεζικό λογαριασμό. Είμαι απόλυτα συγκεντρωμένος στο να φτιάχνω τα καλύτερα βίντεο που γίνεται και να χτίζω την επιχείρηση όσο πιο μεγάλη γίνεται».

protothema.gr