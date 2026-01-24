Βαθιά πληγωμένη και προδομένη φέρεται να αισθάνεται η Βικτόρια Μπέκαμ, μετά τη δημόσια επίθεση που δέχθηκε η ίδια και ο σύζυγός της από τον πρωτότοκο γιο τους, Μπρούκλιν Μπέκαμ.

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ μέσα από μία μακροσκελή ανάρτηση στα social media είχε υποστηρίξει ότι οι γονείς τους προσπάθησαν από την πρώτη στιγμή να καταστρέψουν τη σχέση του με τη Νίκολα Πελτζ, ξεκαθαρίζοντας την ίδια στιγμή πως δεν θέλει να συμφιλιωθεί μαζί τους.

Πηγή που μίλησε στη Mirror ανέφερε ότι η 51χρονη σχεδιάστρια μόδας αισθάνεται πως ο γιος της και η σύζυγός του υπήρξαν «παράλογοι». «Η Βικτόρια αισθάνεται προδομένη, γιατί έχει κάνει ό,τι περνούσε από το χέρι της για να τους κάνει και τους δύο να νιώθουν ευπρόσδεκτοι και αγαπά τη Νίκολα σαν να ήταν μία ακόμη κόρη της», είπε αρχικά. Το ίδιο πρόσωπο τόνισε επίσης ότι η Βικτόρια Μπέκαμ «θα έκανε τα πάντα για να αποφύγει μια οικογενειακή ρήξη, αλλά θεωρεί ότι και οι δύο είναι παράλογοι», πρόσθεσε.

Στο παρελθόν το περιβάλλον των Μπέκαμ «είχε κινητοποιηθεί άμεσα για να υπερασπιστεί τον Μπρούκλιν», όταν κυκλοφόρησαν ιστορίες, όπως φήμες ότι «συναναστρεφόταν λάθος παρέες». Οι γονείς του είχαν συχνά επιστρατεύσει ακριβοπληρωμένους δικηγόρους για να τον προστατεύσουν από τέτοια δημοσιεύματα.

Όπως ανέφερε άλλη πηγή, ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ θα «έπαιρναν πίσω τον Μπρούκλιν στη στιγμή» και φέρεται να είναι «σοκαρισμένοι» από τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών.

Μία άλλη πηγή, κοντά στο διάσημο ζευγάρι, υποστήριξε ότι ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια θα καλωσόριζαν τον γιο τους πίσω στην οικογένεια «οποιαδήποτε στιγμή θελήσει να επανενωθεί μαζί τους», καθώς φοβούνται μήπως τον χάσουν για πάντα. «Φοβούνται ότι θα χάσουν τον γιο τους και θα τον έπαιρναν πίσω στη στιγμή. Είναι μια δεμένη οικογένεια — απλώς με διαφορετικό τρόπο από την οικογένεια της Νίκολα».

Ο πρωτότοκος γιος της οικογένειας Μπέκαμ κλιμάκωσε τη μακροχρόνια οικογενειακή διαμάχη, με μια αιχμηρή ανάρτηση, στην οποία κατηγόρησε τους γονείς του ότι προσπαθούν σκόπιμα να καταστρέψουν τη σχέση του με τη σύζυγό του. «Οι γονείς μου προσπαθούν αδιάκοπα να καταστρέψουν τη σχέση μου από πριν ακόμη από τον γάμο μου, και αυτό δεν έχει σταματήσει», είχε δηλώσει μεταξύ άλλων.

Στην ίδια ανάρτηση ο Μπρούκλιν Μπέκαμ είχε αναφέρει ότι η μητέρα του είχε καταστρέψει τον πρώτο χορό του νεόνυμφου ζευγαριού στον γάμο του, παραγκωνίζοντας τη Νίκολα Πελτζ και χορεύοντας ανάρμοστα μαζί του.

«Μπροστά στους 500 καλεσμένους του γάμου μας, ο Μαρκ Άντονι με κάλεσε στη σκηνή, όπου σύμφωνα με το πρόγραμμα θα χόρευα ρομαντικά με τη σύζυγό μου, αλλά αντί γι’ αυτό με περίμενε η μητέρα μου για να χορέψει μαζί μου. Χόρεψε πάνω μου με εντελώς ακατάλληλο τρόπο μπροστά σε όλους. Δεν έχω νιώσει ποτέ στη ζωή μου πιο άβολα ή πιο ταπεινωμένος. Θέλαμε να ανανεώσουμε τους όρκους μας για να δημιουργήσουμε νέες αναμνήσεις από την ημέρα του γάμου μας που να μας φέρνουν χαρά και ευτυχία, όχι άγχος και ντροπή», είχε περιγράψει.

