Σε μια άνευ προηγουμένου δημόσια επίθεση κατά της οικογένειάς του προχώρησε ο Mπρούκλιν Μπέκαμ, ρίχνοντας φως στη βαθιά ρήξη που τον χωρίζει από τους γονείς του, Ντέιβιντ και Βικτόρια.

Ο 26χρονος, πρωτότοκος γιος του διάσημου ζευγαριού, δημοσίευσε το βράδυ της Δευτέρας μια εκτενή δήλωση έξι σελίδων στο Instagram, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν επιθυμεί συμφιλίωση και ότι για πρώτη φορά στη ζωή του «στέκεται στα πόδια του».

Ο Μπρούκλιν και η σύζυγός του, Νίκολα Πελτζ, βρίσκονται εδώ και μήνες στο επίκεντρο μιας έντονης οικογενειακής διαμάχης, η οποία οδήγησε, μεταξύ άλλων, στην απουσία τους από σημαντικές οικογενειακές στιγμές, όπως τα 50ά γενέθλια του Ντέιβιντ Μπέκαμ.

«Με ανάγκασαν να μιλήσω»

«Έχω μείνει σιωπηλός για χρόνια και έκανα ό,τι μπορούσα για να κρατήσω αυτά τα ζητήματα ιδιωτικά», γράφει ο Μπρούκλιν. «Δυστυχώς, οι γονείς μου και η ομάδα τους συνέχισαν να διαρρέουν πληροφορίες στον Τύπο, αφήνοντάς μου πλέον ως μοναδική επιλογή να μιλήσω και να πω την αλήθεια, έστω και για ένα μέρος από τα ψέματα που έχουν γραφτεί».

Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά ότι ελέγχεται από τη σύζυγό του: «Δεν με ελέγχει κανείς. Αντίθετα, για όλη μου τη ζωή ελεγχόμουν από τους γονείς μου».

«Η εικόνα πάνω από την οικογένεια»

Ο Μπρούκλιν κατηγορεί ευθέως τους γονείς του ότι έθεταν διαχρονικά την εικόνα και το brand πάνω από τις ανθρώπινες σχέσεις.

«Οι επιτηδευμένες αναρτήσεις στα social media, τα “τέλεια” οικογενειακά events και οι μη αυθεντικές σχέσεις ήταν πάντα μέρος της ζωής στην οποία γεννήθηκα» αναφέρει, προσθέτοντας ότι είδε «μέχρι πού μπορούν να φτάσουν για να διακινούν ψέματα στον Τύπο εις βάρος αθώων ανθρώπων, μόνο και μόνο για να διατηρήσουν την εικόνα τους».

Οι καταγγελίες τού Μπρούκλιν Μπέκαμ για τον γάμο του

Ιδιαίτερα βαριές είναι οι καταγγελίες που αφορούν την περίοδο πριν και κατά τη διάρκεια του γάμου του με τη Nίκολα Πελτζ.

Σύμφωνα με τον Brooklyn:

Η Βικτόρια Μπέκαμ ακύρωσε την τελευταία στιγμή τη δημιουργία του νυφικού της Nίκολα, παρά τον ενθουσιασμό της νύφης.

Λίγες εβδομάδες πριν από τον γάμο, οι γονείς του φέρονται να τον πίεσαν, ακόμη και να τον δωροδόκησαν, ώστε να υπογράψει την εκχώρηση δικαιωμάτων στο όνομά του, κάτι που θα επηρέαζε και τη σύζυγό του αλλά και τα μελλοντικά τους παιδιά.

Όταν αρνήθηκε, «δεν με αντιμετώπισαν ποτέ ξανά με τον ίδιο τρόπο».

Ο ίδιος περιγράφει επίσης εντάσεις κατά τη διάρκεια του γάμου, αποκαλύπτοντας ότι η μητέρα του τον αποκάλεσε «κακό» επειδή εκείνος και η Nίκολα επέλεξαν να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι με τις γιαγιάδες τους, που είχαν χάσει τους συζύγους τους.

«Η πιο ταπεινωτική στιγμή της ζωής μου»

Μία από τις πιο σοκαριστικές αποκαλύψεις αφορά τον πρώτο χορό του ζευγαριού.

Όπως καταγγέλλει ο Μπρούκλιν, η μητέρα του «υπονόμευσε» τη στιγμή, όταν μπροστά σε 500 καλεσμένους βρέθηκε να χορεύει εκείνη μαζί του, αντί για τη σύζυγό του, σε μια σκηνή που ο ίδιος περιγράφει ως «εξαιρετικά ακατάλληλη και βαθιά ταπεινωτική».

«Δεν έχω νιώσει ποτέ πιο άβολα στη ζωή μου» σημειώνει, εξηγώντας ότι αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που το ζευγάρι θέλησε αργότερα να ανανεώσει τους όρκους του, ώστε να δημιουργήσει νέες, χαρούμενες αναμνήσεις.

«Το brand Μπέκαμ πάνω απ’ όλα»

Ο Μπρούκλιν αποκαλύπτει επίσης ότι, παρά τις προσπάθειές τους, εκείνος και η σύζυγός του αγνοήθηκαν πλήρως όταν ταξίδεψαν στο Λονδίνο για τα γενέθλια του διάσημου πατέρα του.

«Μας απέρριπτε συνεχώς, εκτός αν επρόκειτο για τη μεγάλη του γιορτή, με εκατοντάδες καλεσμένους και κάμερες παντού» γράφει, ενώ ισχυρίζεται πως τελικά του επετράπη να τον δει μόνο υπό τον όρο ότι η Nίκολα δεν θα ήταν παρούσα.

Στην πιο αιχμηρή του τοποθέτηση, ο Brooklyn αναφέρει: «Η οικογένειά μου βάζει πάνω απ’ όλα τη δημόσια προβολή και τις συνεργασίες. Το brand Beckham έρχεται πρώτο. Η “αγάπη” μετριέται με αναρτήσεις στα social media και φωτογραφίες για τα media».

«Βρήκα επιτέλους γαλήνη»

Ο Μπρούκλιν κλείνει τη δήλωσή του με μια προσωπική εξομολόγηση: «Μεγάλωσα με έντονο άγχος. Από τη στιγμή που απομακρύνθηκα από την οικογένειά μου, αυτό εξαφανίστηκε. Για πρώτη φορά στη ζωή μου νιώθω ειρήνη και ανακούφιση».

Σύμφωνα με την Daily Mail, η ρήξη έφτασε σε τέτοιο σημείο το περασμένο καλοκαίρι, ώστε ο Brooklyn ζήτησε από τους γονείς του να επικοινωνούν μαζί του μόνο μέσω δικηγόρων. Δεν υπήρξε νομική διαμάχη, αλλά μια σαφής επιθυμία αποστασιοποίησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά τη ρήξη με τους γονείς του, ο Brooklyn διατηρεί επαφή με τους παππούδες και από τις δύο πλευρές.

H ανάρτηση του Μπρούκλιν Μπέκαμ:

