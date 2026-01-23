Στην κορυφή των μουσικών charts σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία βρέθηκε η Βικτόρια Μπέκαμ, έπειτα από διαδικτυακή καμπάνια συμπαράστασης που οργανώθηκε μετά τις δημόσιες δηλώσεις του γιου της.

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ προχώρησε πρόσφατα σε ξέσπασμα μέσω των social media, υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι οι γονείς του επιχείρησαν από την αρχή να υπονομεύσουν τη σχέση του με τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ. Επιπλέον, ανέφερε πως η μητέρα του χόρεψε ανάρμοστα μαζί του στον γάμο του, γεγονός που, όπως είπε, κατέστρεψε τον πρώτο χορό του νεόνυμφου ζευγαριού. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί να υπάρξει συμφιλίωση μαζί τους.

Το δημόσιο ξέσπασμά του έφερε μια απρόσμενη τροπή, αφού η Βικτόρια Μπέκαμ βρέθηκε στο νούμερο ένα των βρετανικών charts και μάλιστα όχι με τραγούδι των Spice Girls, των οποίων υπήρξε μέλος, αλλά με το σόλο κομμάτι της «Not Such An Innocent Girl» που κυκλοφόρησε το 2001.

“Not Such An Innocent Girl” by Victoria Beckham has hit #1 on UK iTunes following the statement from her son Brooklyn. pic.twitter.com/dona0tYzZO — Pop Crave (@PopCrave) January 22, 2026

Η κινητοποίηση πυροδοτήθηκε από δημοσιεύσεις στα social media που προέτρεπαν το κοινό να κατεβάσει το τραγούδι «για την ανατροπή της χρονιάς», με διάσημους και influencers να συμμετέχουν μαζικά. «Τίποτα δεν είναι πιο βρετανικό από το να ανεβάσουμε την Πος στην κορυφή επειδή ο γιος της την “έψησε” στο Instagram», αναφερόταν σε μία ανάρτηση.

«Δεν έχω δει περισσότερη προώθηση μουσικής της Βικτόρια Μπέκαμ τα τελευταία 20 χρόνια από αυτή που γίνεται τις τελευταίες 24 ώρες. Πάμε να της δώσουμε το #1 για την ανατροπή της χρονιάς. Κατεβάστε το Not Such An Innocent Girl. Έχουμε ξεφύγει. Είναι εθνική ανάγκη», σχολίασε κάποιος άλλος που συμμετείχε στην καμπάνια.

Ακούστε το τραγούδι Not Such An Innocent Girl

