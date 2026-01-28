Σπάνια δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησε η Αθηνά Ωνάση στην επίδειξη μόδας του Stephane Rolland, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού.

Η 40χρονη κληρονόμος, που τα τελευταία χρόνια κρατά χαμηλό προφίλ και αποφεύγει τη δημοσιότητα, βρέθηκε την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου στο σόου του Γάλλου σχεδιαστή, κάνοντας μια εξαίρεση στην αποστασιοποιημένη δημόσια παρουσία της.

Η επίδειξη πραγματοποιήθηκε στον ιστορικό χώρο του παρισινού τσίρκου Cirque d’Hiver Bouglione, με τον σχεδιαστή να εμπνέεται για την συλλογή του από τον Πάμπλο Πικάσο και το μπαλέτο Parade.

Η επίδειξη είχε και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, με τα έσοδα να πηγαίνουν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο Fondation des Hôpitaux, με σκοπό τη στήριξη εφήβων που βρίσκονται σε κίνδυνο. Το «παρών» μάλιστα, στο σόου έδωσε και η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας και πρόεδρος του Ιδρύματος, Μπριζίτ Μακρόν.

«Τι τιμή να βλέπει κανείς ένα τέτοιο όνειρο να γίνεται πραγματικότητα» σχολίασε η Μπριζίτ Μακρόν, καθώς πόζαρε στα παρασκήνια με τον Γάλλο σχεδιαστή και τον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη Κλοντ Λελούς.

Με total ανανεωμένο λουκ η Αθηνά Ωνάση – Αλά Τζάκι Κένεντι



Στην επίδειξη όμως βρέθηκε και η Αθηνά Ωνάση, με ένα νέο λουκ.

Η τελευταία φορά που η Ελληνογαλλίδα χρυσή κληρονόμος έκανε κάποια δημόσια εμφάνιση ήταν τον περασμένο Ιούλιο στη φιλανθρωπική εκδήλωση Bal d’Été, το οποίο άνοιξε την αυλαία της Εβδομάδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι.

Από τότε όμως έχουν περάσει 6 μήνες και η Αθηνά Ωνάση έδειχνε ανανεωμένη με νέο λουκ και αλλαγή στο χρώμα των μαλλιών της. Για την περίσταση, η 40χρονη Αθηνά επέλεξε ένα μαύρο μίντι φόρεμα με ενσωματωμένη κάπα και δομημένους ώμους ενώ τα σκούρα καστανά, πλέον, μαλλιά της, είχαν έντονο όγκο στην κορυφή, που αναδείκνυε το πρόσωπο και ενίσχυε τον δραματικό χαρακτήρα της εμφάνισής της.

Το όλο λουκ πάντως, θύμιζε πολύ την πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Τζάκι Κένεντι.

Ο Πλάτων Παπαγιαννόπουλος, μοντέλο από την Ελλάδα με διεθνή καριέρα στο χώρο της μόδας, πόζαρε μάλιστα με την Αθηνά Ωνάση μετά την επίδειξη και μοιράστηκε μια φωτογραφία με τους ακολούθους του στα social. «Μετά το show του Stephane Rolland με την Αθηνά Ωνάση» έγραψε στην ανάρτησή του.

iefimerida.gr