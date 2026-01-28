Γονείς για πρώτη φορά έγιναν ο Κώστας Καραφώτης και η σύζυγός του, Κάτια Μάνου, καθώς γεννήθηκε η κόρη τους.

Την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, ο τραγουδιστής ανακοίνωσε την ευχάριστη είδηση μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία με ροζ μπαλόνια. Στο Instagram story του έγραψε χαρακτηριστικά «ήρθε εσύ και η νύχτα γέμισε φως» χρησιμοποιώντας στίχους από το κομμάτι του «Ήρθες εσύ».

Δείτε την ανάρτησή του

Η κόρη του Κώστα Καραφώτη και της Κάτιας Μάνου γεννήθηκε την Τρίτη, με τη σύζυγο του τραγουδιστή να δημοσιεύει ένα στιγμιότυπο στο Instagram σημειώνοντας: «27/1/26, ημέρα που θα θυμάμαι», ενώ σε άλλη φωτογραφία, που αναδημοσίευσε, εμφανίζεται χαμογελαστή στο μαιευτήριο.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Μάιο του 2024 στο Κολωνάκι. Στις 22 Νοεμβρίου, ο Κώστας Καραφώτης ανακοίνωσε ότι η σύζυγός του ήταν έγκυος λέγοντας στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε Γίνεται»: «Νιώθω υπέροχα που θα γίνω πατέρας για πρώτη φορά. Θα είναι κοριτσάκι και είμαι διπλά χαρούμενος».

