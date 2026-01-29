Μηνιαίο «χαρτζιλίκι» ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων φέρεται να λαμβάνει από τον πατέρα της η Νίκολα Πελτζ, με το ποσό αυτό να προκαλεί αίσθηση και να συγκρίνεται άμεσα με την πολύ πιο περιορισμένη οικονομική στήριξη που φαίνεται να έχει ο σύζυγός της, Μπρούκλιν Μπέκαμ, από τους διάσημους γονείς του.

Παρότι το όνομα του Νέλσον Πελτζ δεν είναι τόσο αναγνωρίσιμο όσο των Μπέκαμ, η περιουσία του ξεπερνά κατά πολύ εκείνη των «συμπεθέρων» του, καθώς ο επιχειρηματίας διαθέτει καθαρή αξία που υπολογίζεται στα 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια, έναντι περίπου 680 εκατομμυρίων δολαρίων του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ.

Η δημοσιογράφος Μαρίνα Χάιντ, μιλώντας στο podcast The Rest Is Entertainment, ανέφερε: «Απ’ όσα ακούω, νομίζω ότι οι Μπέκαμ δίνουν στον Μπρούκλιν αρκετά χρήματα, αλλά όχι εξωφρενικά. Και έχουν, σε κάποιο βαθμό, το όνειρο να σταθεί στα δικά του πόδια και να γίνει ανεξάρτητος». Στη συνέχεια, ανέφερε: «Ίσως ο Νέλσον Πελτζ να το αρνηθεί, αλλά ακούω ότι τους είπε: “Εγώ δίνω στην κόρη μου χαρτζιλίκι ενός εκατομμυρίου δολαρίων τον μήνα”».

Όπως είπε η Χάιντ, το ζευγάρι των Μπέκαμ δεν περίμενε πότε ότι κάποιο από τα παιδιά του θα αναγκαζόταν να υπογράψει προγαμιαίο συμβόλαιο: «Το μόνο που δεν πίστευαν οι Μπέκαμ ότι θα έκαναν ποτέ τα παιδιά τους, ήταν να είναι εκείνα που θα υπέγραφαν προγαμιαίο συμβόλαιο — νόμιζαν ότι θα συνέβαινε το αντίστροφο».

Nicola Peltz is 'getting a $1MILLION a month allowance from her father Nelson' as Brooklyn Beckhams's billionaire in-laws take him under their wing https://t.co/IB3j8g2AFl January 28, 2026

Σύμφωνα με παλαιότερα δημοσιεύματα ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ φοβούνται πως ο γιος τους είναι «παγιδευμένος» λόγω του φερόμενου προγαμιαίου συμβολαίου, αλλά και της ζωής του στο Λος Άντζελες. Ο πρωτότοκος γιος των Μπέκαμ ζει εδώ και πάνω από έναν χρόνο σε έπαυλη αξίας 15 περίπου εκατομμυρίων δολαρίων στο Χόλιγουντ μαζί με τη σύζυγό του, αλλά όπως έχει αναφερθεί, εκείνη είναι η ιδιοκτήτρια του σπιτιού.

Πηγή είχε δηλώσει στη Sun τον περασμένο Ιούνιο ότι η οικογένεια Πελτζ θεωρεί πως οι Μπέκαμ δεν στηρίζουν επαρκώς τον γιο τους. «Τα χρήματα, όπως λέει και η παροιμία, είναι η ρίζα κάθε κακού. Στην περίπτωση Μπέκαμ εναντίον Πελτζ, αυτό αποδεικνύεται… περίπλοκο».

Όπως επισημαινόταν σε σχετικό δημοσίευμα: «Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια είναι δύο παιδιά της εργατικής τάξης που τα κατάφεραν. Όταν ήρθε η ώρα να αγοραστεί αυτό το σπίτι, φυσικά δεν επρόκειτο απλώς να δώσουν στον γιο τους εκατομμύρια λίρες — τι μήνυμα θα έστελνε αυτό;».

Όσον αφορά στην ένωση των δύο οικογενειών, ο Νέλσον Πελτζ δεν έχασε χρόνο και ξόδεψε 3,5 εκατομμύρια δολάρια για τον γάμο της κόρης του το 2022, δείχνοντας ότι είχε πραγματικά καλωσορίσει τον 26χρονο Μπρούκλιν στην οικογένεια.

Η πορεία του Πελτζ προς τα δισεκατομμύρια ξεκίνησε όταν, μαζί με τον αδελφό του Ρόμπερτ, ανέλαβαν την εταιρεία διανομής κατεψυγμένων τροφίμων του πατέρα τους, την οποία ανέπτυξαν ραγδαία τα επόμενα χρόνια.

Τη δεκαετία του 1980 αύξησε περαιτέρω την περιουσία του, εξαγοράζοντας τη βιομηχανική εταιρεία Triangle Industries, την οποία μετέτρεψε στη μεγαλύτερη εταιρεία συσκευασίας παγκοσμίως, πριν την πουλήσει το 1988 — μια συμφωνία που, σύμφωνα με πληροφορίες, του απέφερε εκατοντάδες εκατομμύρια.

Παρότι θα μπορούσε εύκολα να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, στράφηκε στο λεγόμενο «ακτιβιστικό investing»: αγοράζοντας σημαντικά ποσοστά σε προβληματικές εταιρείες και πιέζοντας για αλλαγές, όπως περικοπές κόστους, αναδιαρθρώσεις, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων ή αλλαγές στη διοίκηση.

Ο Πελτζ δημιούργησε επίσης μία πραγματική οικογενειακή δυναστεία, ως πατέρας δέκα παιδιών. Απέκτησε δύο παιδιά με την πρώτη του σύζυγο, Σίνθια Άμπραμς, με την οποία παντρεύτηκε το 1964 και χώρισε το 1981.

Το 1985 παντρεύτηκε το πρώην μοντέλο Κλόντια Χέφνερ και απέκτησαν οκτώ παιδιά, ανάμεσα σε αυτά και τη Νίκολα, η οποία ξεκίνησε την πορεία της στην υποκριτική το 2006, κάνοντας εμφανίσεις με μικρούς ρόλους σε ταινίες, όπως «The Last Airbender» και «Transformers».

Πέρυσι έκανε το συγγραφικό και σκηνοθετικό της ντεμπούτο, ενώ πρωταγωνίστησε για πρώτη φορά σε δική της ταινία, τη «Lola». Πρόσφατα πρωταγωνίστησε στο θρίλερ «Pretty Ugly». Ο Μπρούκλιν, από την άλλη, έχει δοκιμάσει διάφορα επαγγελματικά μονοπάτια όλα αυτά τα χρόνια, από σεφ μέχρι την έκδοση φωτογραφικού βιβλίου.

protothema.gr