Το ενδεχόμενο νομικών κινήσεων κατά του γιου τους, Μπρούκλιν Μπέκαμ, φέρονται να εξετάζουν ο Ντέιβιντ Μπέκαμ και η Βικτόρια Μπέκαμ, μετά από δημόσιες αναρτήσεις του στα social media, στις οποίες τους κατηγορεί για έλεγχο της ζωής του και για παρεμβάσεις στον γάμο του με τη Νίκολα Πελτζ.

Σύμφωνα με το Heat Magazine, ο πρώην ποδοσφαιριστής και η σύζυγός του, σχεδιάστρια μόδας, προσπαθούν να προστατεύσουν το μπραντ και τη δημόσια εικόνα τους, έπειτα από τις κατηγορίες που διατύπωσε ο γιος τους. Πηγή ανέφερε ότι το ζευγάρι βρίσκεται σε συνεχείς συσκέψεις με συμβούλους προκειμένου να αποφασίσει πώς θα διαχειριστεί την κατάσταση.

«Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια είναι κλεισμένοι σε συναντήσεις με συμβούλους από τη στιγμή που συνέβη αυτό, σταθμίζοντας όλες τις επιλογές για το πώς θα απαντήσουν και πώς θα διαχειριστούν την οικογενειακή εικόνα από εδώ και στο εξής», ανέφερε η ίδια πηγή.

Όπως προσθέτει: «Ένα μεγάλο μέρος τους θέλει να το αφήσει να ξεθυμάνει και να αποφύγει να τροφοδοτήσει τη φημολογία. Όμως, αν ο Μπρούκλιν και η Νίκολα προχωρήσουν σε μια πλήρη δημόσια εξομολόγηση ή σε πιο επιθετικές δημόσιες επιθέσεις, τότε η αυξανόμενη άποψη είναι ότι δεν θα έχουν άλλη επιλογή από το να επιστρατεύσουν δικηγόρους».

Η πηγή σημειώνει ότι η προοπτική μιας τέτοιας κίνησης είναι εξαιρετικά επώδυνη για την οικογένεια. «Η ιδέα να κινηθούν νομικά εναντίον του ίδιου τους του γιου είναι πέρα για πέρα καταστροφική και όλη η κατάσταση είναι πολύ οδυνηρή για όλους. Δεν θέλουν πόλεμο με τον ίδιο τους τον γιο, αυτό είναι πραγματικά σπαρακτικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα: «Ο Μπρούκλιν έχει ξεπεράσει τα όρια σε τόσο φρικτό και ασυγχώρητο βαθμό, που ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια έχουν ενημερωθεί ότι θα μπορούσαν να έχουν τουλάχιστον υπόθεση συκοφαντικής δυσφήμησης». Όπως επισημαίνεται: «Υπάρχει έντονη πίεση να αρχίσουν να διερευνούν σοβαρά τις νομικές επιλογές τους».

