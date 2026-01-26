Με έναν μακροσκελή και ιδιαίτερα αιχμηρό δημόσιο λόγο κατά των γονιών του, ο 26χρονος Μπρούκλιν Μπέκαμ φαίνεται να κατέγραψε το προσωπικό του ρεκόρ δημοσιότητας. Δηλωμένος υπερασπιστής του γάμου του με την ηθοποιό Νίκολα Πελτζ, κόρη του Αμερικανοεβραίου δισεκατομμυριούχου Νέλσον Πελτζ, εξαπέλυσε σειρά βαριών καταγγελιών, περιγράφοντας τη ζωή του ως μέλος της οικογένειας Μπέκαμ ως μια συνεχή δοκιμασία και διαμορφώνοντας ένα ρήγμα με ελάχιστα περιθώρια υπαναχώρησης.

Το ξέσπασμα του πρωτότοκου γιου του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ δεν περιορίζεται σε μια προσωπική αποφόρτιση. Αντιθέτως, αποτυπώνει την προσπάθειά του να αποσπαστεί από την ασφυκτική πίεση που, όπως υποστηρίζει, υφίσταται εδώ και χρόνια από τους διάσημους γονείς του: τον άλλοτε αρχηγό της εθνικής Αγγλίας και παγκόσμιο ποδοσφαιρικό αστέρα και τη «Posh Spice» των Spice Girls. Η σύγκρουση αυτή φέρνει αντιμέτωπες δύο εξαιρετικά εύπορες οικογένειες, αλλά και δύο διαφορετικές, ασύμβατες εκδοχές της σύγχρονης ελίτ.

1/ Άπιαστος και άπιστος

Για τη «νεο-δυναστεία» των Μπέκαμ, η εμφύλια διαμάχη του Μπρούκλιν με τους γονείς του αναμφίβολα αποτελεί μία από τις πιο σοβαρές κρίσεις που έχουν πλήξει την οικογένεια έως σήμερα. Σίγουρα, όμως, δεν είναι η πρώτη. Οι Μπέκαμ, άλλωστε, έχουν περάσει και χειρότερα, με πιο χαρακτηριστικό το σκάνδαλο περί της απιστίας (ή και των απιστιών) του πρώην αστέρα της μπάλας. Μια υπόθεση που θα μπορούσε να έχει τινάξει στον αέρα τη μηχανή παραγωγής πλούτου που ευφυώς και μεθοδικά έχουν χτίσει ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ με μόνο θεμέλιο την ίδια τη διασημότητά τους. Το «κέρατο» θα μπορούσε να έχει κονιορτοποιήσει το δίδυμο αφήγημα του χαρισματικού και εκπάγλου αρρενωπής καλλονής ποδοσφαιριστή/μοντέλου, σε συνδυασμό με τη λάμψη και την αίγλη της πάλαι ποτέ «Posh Spice» των Spice Girls, μιας από τις πιο επιτυχημένες γυναικείες μπάντες στην ιστορία της εμπορικής ποπ μουσικής.

Ωστόσο, το 2004, όταν το ζεύγος Μπέκαμ συμπλήρωνε πέντε χρόνια έγγαμου βίου και ο Μπρούκλιν ήταν ακόμη νήπιο, μια πρώην ιδιαιτέρα του Ντέιβιντ, ονόματι Ρεμπέκα Λόος, αποφάσισε να βγάλει ορισμένα ιδιωτικά άπλυτα στη φόρα. Σύμφωνα με τις εξομολογήσεις της σε κουτσομπολίστικα έντυπα της εποχής, είχε συνάψει πρόσκαιρο ερωτικό δεσμό με τον Μπέκαμ όταν εκείνος είχε μετακομίσει στην Ισπανία, λόγω της μεταγραφής του στη Ρεάλ Μαδρίτης. Μάλιστα, η Λόος προέβη σε αυτές τις αποκαλύψεις ωθούμενη από τη ζήλια, καθώς εκείνος φέρεται να την είχε απατήσει με μια τρίτη γυναίκα που γνώρισε σε πάρτι γενεθλίων του συμπαίκτη του στη Ρεάλ, του Βραζιλιάνου στράικερ Ρονάλντο, και κατευθείαν έφυγε μαζί της.

Αργότερα, εξ αφορμής της σειράς ντοκιμαντέρ «Beckham» στο Netflix, τον Οκτώβριο του 2023, ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια αναφέρθηκαν στο σκάνδαλο εστιάζοντας στο πώς κατόρθωσαν, ενάντια σε όλα τα προγνωστικά και τα στερεότυπα του κόσμου, να σώσουν τον γάμο τους, πρωτίστως, για χάρη των τεσσάρων παιδιών τους, της οικογένειας κ.λπ. Εκείνος, φυσικά, αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή του σε εξωσυζυγική σχέση και η Βικτόρια τόνισε δακρυσμένη ότι «αυτή ήταν η χειρότερη περίοδος της ζωής μου. Διότι έως τότε εκείνος κι εγώ ήμασταν ένα απέναντι σε όλο τον κόσμο, κάτι που ξαφνικά δεν ίσχυε πια, καθώς ο κόσμος μπήκε ανάμεσά μας για να μας διαλύσει».

2/ Τα οικογενειακά συμβόλαια

«Οι γονείς μου με πίεζαν επανειλημμένως και έκαναν απόπειρες να με εξαγοράσουν με χρήματα προκειμένου να παραιτηθώ από τα δικαιώματα που έχω στο ονοματεπώνυμό μου». Αυτή είναι μία από τις ακραίες, σχεδόν εξωφρενικές καταγγελίες που εξαπολύει ο Μπρούκλιν εναντίον του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ. Προσθέτοντας, μάλιστα, ότι «εγώ φυσικά δεν θα δεχόμουν ποτέ κάτι τέτοιο, γεγονός που είχε επίπτωση στις πληρωμές μου».

Η αναφορά του Μπρούκλιν στις ενδοοικογενειακές συμφωνίες αποκαλύπτει το πώς λειτουργεί το brand «Beckham»: πίσω από το façade της μεγάλης, αγαπημένης και ευτυχισμένης φαμίλιας, υπάρχει ένα χαρτοβασίλειο από δεσμευτικές συμφωνίες μεταξύ των μελών. Στην περίπτωσή τους, το νομικό επιτελείο του ζεύγους είχε από πολύ νωρίς προνοήσει για τυχόν εσωτερικές αναταράξεις, όπως αυτές που παρατηρούνται τώρα με τον ξεσηκωμό του Μπρούκλιν.

Εξ ου και, όντως, τα δικαιώματα του ονόματός του, αλλά και των υπόλοιπων παιδιών τους, του 23χρονου Ρομέο, του 20χρονου Κρουζ και της 14χρονης Χάρπερ, ανήκουν στη μητέρα τους, ως πνευματική ιδιοκτησία. Αυτό σημαίνει ότι μόνο η Βικτόρια μπορεί να εγκρίνει ή να απαγορεύσει την εμπορική διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών που φέρουν την ονομασία οποιουδήποτε από τα παιδιά της. Άρα, είτε κυκλοφορούν έλαια για μασάζ, είτε ρούχα και αξεσουάρ, παιχνίδια, παπούτσια, είτε τραγούδια, βιβλία κ.λπ., βάσει του copyright, η Βικτόρια έχει τα αδιαμφισβήτητα πρωτεία.

Επίσης, οι Μπέκαμ απαιτούσαν από τον Μπρούκλιν να πειθαναγκάζει τις ερωμένες του να υπογράφουν NDA (Non-disclosure agreement, συμφωνίες εμπιστευτικότητας), μη εξαιρουμένης της νυν συζύγου του Νίκολα Πελτζ. Όπως λέει, ο Μπρούκλιν απέρριπτε πάντα δίχως δεύτερη σκέψη αυτές τις απαιτήσεις, μια ενέργεια που πιθανώς να είναι αυτή που θα τον οδηγήσει στο δικαστήριο ενάντια στους γονείς και πρώην συνεταίρους/χρηματοδότες του. Ιδιαίτερα από τη στιγμή που, στο τέλος του 2026, λήγει η εκχώρηση των εμπορικών δικαιωμάτων του brand name Μπρούκλιν Μπέκαμ στη μητέρα του. Εν τω μεταξύ, σε μια συμβολική, ξεκάθαρα προκλητική χειρονομία, ο Μπρούκλιν αυτοαποκαλείται πλέον Πελτζ-Μπέκαμ, ενσωματώνοντας το επώνυμο της συζύγου του στη δική του ταυτότητα.

3/ Ταξική τοξικότητα

Η ενστικτώδης έχθρα ανάμεσα σε νύφη και πεθερά, ως μια πανανθρώπινη σταθερά, θα μπορούσε να αποτελεί τη μόνη ικανή και αναγκαία συνθήκη πίσω από τη μετωπική σύγκρουση του Μπρούκλιν με τους γονείς του. Τις τελευταίες ημέρες σχεδόν σύσσωμη η διαδικτυακή κοινότητα ανατέμνει το «νυφικό-gate» αναζητώντας την αλήθεια γύρω από το πώς η Νίκολα Πελτζ παντρεύτηκε φορώντας νυφικό διά χειρός Valentino, αντί για κάποιο ραμμένο στον οίκο της πεθεράς της. Γιατί άραγε η Βικτόρια «κρέμασε» τη νύφη της την τελευταία στιγμή, όπως αποκαλύπτει ο Μπρούκλιν;

Η λύση του αινίγματος μάλλον επαφίεται στους ιστορικούς του μέλλοντος. Επίσης, εξίσου διακαώς, το κοινό αναζητά εικόνες από τη γαμήλια τελετή του Μπρούκλιν με την Νίκολα Πελτζ τον Απρίλιο του 2022.

Σύμφωνα με τον απηυδισμένο Μπρούκλιν, η μητέρα του «λήστεψε σαν πειρατής» τον γάμο του, έφτασε ακόμη και να του… κωλοτριφτεί -για να περιγράψουμε στην απόλυτη κυριολεξία όλα όσα υπονοούνται με τον όρο «ανάρμοστος χορός»- ενώπιον εκατοντάδων, υψηλής περιωπής καλεσμένων. Δηλώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο παραστατικά ότι η Νίκολα και οι Πελτζ δεν θα αποσπάσουν τον Μπρούκλιν από την «ομάδα Μπέκαμ» και τα μελλοντικά projects της.

Πάντως, το όλο σύστριγγλο για το τι πραγματικά συνέβη στο γαμήλιο γλέντι του Μπρούκλιν αντιμετωπίζεται ως το σημείο θραύσης της όποιας σχέσης θα μπορούσαν να έχουν εφεξής νύφη και πεθερά. Εξάλλου, η Νίκολα φέρεται να απoχώρησε φουρκισμένη και κλαμένη από τη δεξίωση, επειδή η Βικτόρια Μπέκαμ πέτυχε να την ταπεινώσει θανάσιμα και να την εξοστρακίσει από τη, θεωρητικά, ευτυχέστερη στιγμή της ζωής της.

Πέραν αυτών, όμως, φαίνεται πως ο μείζων παράγοντας τριβής και ασυμβατότητας είναι ταξικός: οι Μπέκαμ είναι τέως παιδιά του (βρετανικού) λαού που αναρριχήθηκαν στον γαλαξία της διασημότητας και του πλούτου μέσω της μπάλας και της showbiz, στοιχείων που ουδόλως συναρπάζουν τον πεθερό Νέλσον Πελτζ, ο οποίος είναι επίσης λαϊκής καταγωγής -ίσως μάλιστα ξεκίνησε ως ακόμη λιγότερο προνομιούχος από τον σερ πλέον Ντέιβιντ και τη λαίδη Βικτόρια Ανταμς-Μπέκαμ-, όμως σήμερα είναι μακράν πιο πλούσιος και πιο επιτυχημένος, έχοντας δημιουργήσει από το μηδέν μια χρυσοφόρο αυτοκρατορία. Και, το κυριότερο, όχι κλωτσώντας ένα τόπι ή τραγουδώντας και χορεύοντας, αλλά δίνοντας τη μάχη της επικράτησης επί του ανταγωνισμού στην αρένα του επιχειρείν, στον αδυσώπητο κλάδο των τροφίμων κ.λπ.

Σήμερα η περιουσία των Πελτζ εκτιμάται σε 1,6 δισ. δολάρια, ενώ εκείνη των Μπέκαμ περιορίζεται σε μόλις 673 εκατ. δολάρια Κι αν οι Πελτζ θεωρούν τους Μπέκαμ παρακατιανούς και νεόπλουτους, η αντίπαλη πλευρά -κυρίως η Βικτόρια- έχει βαλθεί να ξεκολλήσει τον πρωτότοκό της από τη Νίκολα επαναφέροντας στο προσκήνιο παλαιότερες ερωμένες του, μεταξύ των οποίων και η νυν σύντροφος του αμέσως επόμενου γιου της, του Ρομέο.

Η απέχθειά της για τη λεπτεπίλεπτη και εντυπωσιακά όμορφη Νίκολα, μια μέτρια προς κακή ηθοποιός, μοιάζει να μην έχει κανένα όριο. Κι αν ισχύει ότι με τον αθόρυβο αλλά επίμονο τρόπο της παίρνει πάντα αυτό που θέλει, ο Μπρούκλιν αργά ή γρήγορα θα υποταχθεί στη δική της βούληση.



4/ Ο μόσχος ο σιτευτός

Το 2024 ο Ντέιβιντ Μπέκαμ χρίστηκε ιππότης της Βρετανικής Αυτοκρατορίας από τον βασιλιά Κάρολο Γ’, ως αποτέλεσμα μιας συντονισμένης, παρασκηνιακής μηχανορραφίας που ενορχήστρωσε ο ίδιος ο σερ Μπέκαμ. Παρ’ όλα αυτά, η ιπποσύνη του ποσώς τον αναβάθμισε στην υπόληψη του Αμερικανοεβραίου συμπέθερού του.

Ο Νέλσον Πελτζ είναι φίλος και θερμός υποστηρικτής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με τον οποίο, εκτός όλων των υπόλοιπων αντιλήψεων, μοιράζεται και μια έντονη αποστροφή στους losers. Και όταν ο Μπρούκλιν έκανε πρόταση γάμου στη Νίκολα, οι δουλειές των Μπέκαμ δεν πήγαιναν από θρίαμβο σε θρίαμβο -κάθε άλλο μάλιστα. Την άνοιξη του 2022 και καθώς πλησίαζε το χαρμόσυνο γεγονός, ο Πελτζ, ένας τυπικός Αμερικανός που δεν είχε την παραμικρή ιδέα για το τι είναι το soccer, πληροφορήθηκε ότι η Ιντερ Μαϊάμι, ο ποδοσφαιρικός σύλλογος του οποίου ηγείται ο Μπέκαμ ως πρόεδρος και συνιδιοκτήτης, είναι ουραγός και κάτι σαν περίγελος για το πρωτάθλημα (MLS).

Επιπλέον, η τοπική ομοσπονδία είχε επιβάλει στην Ιντερ Μαϊάμι πρόστιμο 2 εκατ. δολαρίων για παραβίαση της αρχής διαφάνειας, υπέρογκες αμοιβές παικτών κ.λπ. Παράλληλα, ο 83χρονος σήμερα Πελτζ ουδόλως ενθουσιάστηκε με τις στενές σχέσεις που έχει αναπτύξει ο Μπέκαμ με το Κατάρ, το οποίο κατηγορείται πως έχει χρηματοδοτήσει εξτρεμιστικές οργανώσεις κατά του Ισραήλ. Ακόμη όμως και η συμπεθέρα Κλόντια Χέφνερ-Πελτζ, με προϋπηρεσία στο μόντελινγκ, δεν βρήκε πολλά σημεία επαφής με τη Βικτόρια Μπέκαμ και τις δραστηριότητές της στον χώρο της μόδας. Τα ρούχα και τα αξεσουάρ του φερώνυμου οίκου της θεωρούνται γενικώς υπερεκτιμημένα και καθόλου πρωτότυπα, με μόνο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα την υπογραφή της ως πάλαι ποτέ Spice Girl και το ότι τα παρουσιάζει η ίδια ως μοντέλο. Όλως παραδόξως, όμως, η οικογένεια Πελτζ άνοιξε την αγκαλιά της για τον γαμπρό, αφήνοντας απ’ έξω το υπόλοιπο σόι του.

Η στάση των Πελτζ όμως είναι ακατανόητη, δεδομένου ότι ο Μπρούκλιν αφενός προηγουμένως διέπρεπε ως κατά συρροήν ερωτύλος και playboy, με μακρά σειρά από εφήμερες και επώνυμες ερωτικές περιπέτειες (Λότι Μος, Ρίτα Ορα κ.ά.), αφετέρου δεν έχει πείσει κανέναν, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού του, ότι έχει προσδιορίσει το τι σκοπεύει να κάνει στη ζωή του. Δοκίμασε την τύχη του ως ποδοσφαιριστής, φωτογράφος, μοντέλο και μάγειρας, ενώ επίσης φλέρταρε με την προοπτική να γίνει ράπερ. Εν τέλει, στο μόνο που κατόρθωσε να διακριθεί, είναι στο ποζάρισμα και το πλασάρισμα της περσόνας του ως απολωλότος υιού Μπέκαμ. Μόνο στο Instagram ο Μπρούκλιν Πελτζ-Μπέκαμ παρακολουθείται από σχεδόν 17 εκατομμύρια άτομα.

Στη φάση της μαγειρικής, όταν με την άγνοια του κινδύνου να γίνει παγκοσμίως ρεζίλι παρουσιάστηκε ως celebrity chef, για ένα σύντομο βίντεό του ως πρωταγωνιστή της κουζίνας να αλείφει μαγιονέζα σε μια φέτα ψωμί, κινητοποιήθηκε ένα συνεργείο 62 ατόμων! Την ίδια στιγμή, ο ίδιος δυσκολευόταν να διακρίνει ποιο σκεύος χρειάζεται για κάθε παρασκευή ή έστω να αντιληφθεί ότι ένας φελλός από κάποιο μπουκάλι έπλεε αμέριμνος στη σάλτσα που έβραζε…

5/ Ο ορισμός του «nepo baby»

Η κάπως αφηρημένη ιδιότητα του «γευσιπλάστη» (taste maker), την οποία επικαλείται ο ίδιος, ή συγκεκριμένα του δημιουργού και παραγωγού της καυτερής σάλτσας Cloud 23, θα μπορούσε να λογίζεται ως απάντηση στο θεμελιώδες ερώτημα «τι ακριβώς επαγγέλλεται ο Μπρούκλιν Μπέκαμ;».

Και έως έναν βαθμό αυτή είναι η αλήθεια -τουλάχιστον η τρέχουσα: ο Μπρούκλιν ισχυρίζεται πως το όνειρό του ανέκαθεν ήταν να φτιάξει μια έτοιμη σάλτσα σε διάφορες παραλλαγές γεύσης και καυτερότητας.

Συνεπώς, τώρα που η μάρκα Cloud 23 υπάρχει και διαθέτει τα προϊόντα της, δικαιούται να νιώθει περήφανος για την εκπλήρωση μιας διά βίου επιθυμίας. Επίσης, ακόμη κι αν η ονομασία που επέλεξε για το όνειρό του παραπέμπει ευθέως στον σούπερ σταρ πατέρα του (μετά το εμβληματικό 7, το 23 υπήρξε ένα από τα αγαπημένα νούμερα φανέλας του Ντέιβιντ Μπέκαμ ως ποδοσφαιριστή), οι σάλτσες είναι η απόδειξη ότι ο Μπρούκλιν αποτελεί πλέον έναν αυτόφωτο επιχειρηματία και όχι άλλο ένα «nepo baby», όπως υποτιμητικά τον χαρακτηρίζουν ορισμένοι κακοπροαίρετοι, περιγράφοντας άλλο ένα ελαττωματικό προϊόν του νεποτισμού, ήτοι της οικογενειοκρατίας, η μοίρα του οποίου είναι να αντιμετωπίζεται ως παρακολούθημα των γονέων του.

Πράγματι, αν ο Μπρούκλιν πετύχει σε οτιδήποτε, θα το χρωστά στον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια Μπέκαμ. Και αν αποτύχει, απλώς θα επαληθεύσει όλους όσοι τον θεωρούν, εκ προοιμίου, ανάξιό τους.



6/ Συμπεθέρες εν δράσει

Στη βιολογική οικογένειά του ο Μπρούκλιν Μπέκαμ είχε να αντεπεξέλθει στη διαρκή αναμέτρηση με τα δυσθεώρητα μεγέθη των γονέων του πασχίζοντας να αποδείξει ότι δεν είναι ένα ακόμη παιδί που γεννήθηκε στα πούπουλα, αλλά ένα άτομο που οφείλει να αξιοποιήσει στο έπακρο τις δυνατότητές του. Ιδανικά, δε, να φτάσει ή και να ξεπεράσει σε επιτυχία τον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια Μπέκαμ. Αντιθέτως, στη νέα του οικογένεια, αυτή των Πελτζ, ο Μπρούκλιν ένιωσε αμέσως αποδεκτός γι’ αυτό που είναι, όχι για κάτι που θα έπρεπε να γίνει, επειδή κάποιος άλλος θα το ήθελε. Επομένως, ως σύζυγος της Νίκολα Πελτζ ο Μπρούκλιν Μπέκαμ κέρδισε, δεν θυσίασε την ελευθερία και την αυτοεκτίμησή του.

Μιλώντας όμως περί εκτίμησης, αυτή δεν περισσεύει καθόλου ανάμεσα στις δύο συμπεθέρες. Λέγεται ότι η Κλόντια Πελτζ δεν πείστηκε ποτέ από την επιτυχία της Βικτόρια Μπέκαμ. Η κυρία Πελτζ, έχοντας συνηθίσει στους επιχειρηματικούς γίγαντες με τους οποίους συνδιαλέγεται ο σύζυγός της, θεώρησε αδικαιολόγητη την έπαρση της Βικτόρια. Στα μάτια της Πελτζ, οι επιχειρήσεις της Μπέκαμ δεν ήταν κάτι περισσότερο από ένα «μαγαζάκι» – και μάλιστα προβληματικό.

Σε αρκετές περιπτώσεις τα προηγούμενα χρόνια, οι ζημίες του οίκου μόδας της Βικτόρια Μπέκαμ οδήγησαν την ίδια και τον Ντέιβιντ στο κρίσιμο δίλημμα για το αν θα κηρύξουν πτώχευση ή θα προχωρήσουν με εσωτερικό δανεισμό. Το 2021, για παράδειγμα, η εταιρεία της Βικτόρια Μπέκαμ εμφάνιζε χρέη προς τις επιχειρήσεις του συζύγου της ύψους 73 εκατ. δολαρίων. Παρ’ όλα αυτά, η Βικτόρια συνέχισε τροποποιώντας τον χαρακτήρα των προϊόντων της με αυξημένες δόσεις θηλυκότητας, όμως η επιβίωσή της στο επιχειρείν παρέμεινε εξαρτώμενη από τις «μεταγγίσεις» ρευστότητας και τη στήριξη του Ντέιβιντ.

Εφόσον όμως η Βικτόρια δεν γέμισε το μάτι της συμπεθέρας της, ήταν λογικό η Κλόντια Πελτζ να αγνοήσει επιδεικτικά τις προτάσεις της Βικτόρια, η οποία ήθελε τη γαμήλια τελετή του Μπρούκλιν με τη Νίκολα στον καθεδρικό του Αγίου Παύλου στο Λονδίνο ή στην Ιταλία, την επιμέλεια της εστίασης από τον σεφ Γκόρντον Ράμσεϊ κ.λπ. Η κυρία Πελτζ προτίμησε απλώς να επενδύσει στην αμερικανική χλιδή, με ένα budget για την τελετή περί τα 4 εκατ. δολάρια!

