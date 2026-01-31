Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η βραβευμένη ηθοποιός Κάθριν Ο’Χάρα διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες τα ξημερώματα της Παρασκευής, μετά από σοβαρό ιατρικό επεισόδιο που φέρεται να υπέστη στην οικία της στο Μπρέντγουντ.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για έντονη δυσκολία στην αναπνοή, με τις υπηρεσίες πρώτης ανταπόκρισης να ειδοποιούνται λίγο πριν από τις 5:00 το πρωί.

Πηγή που επικαλείται το ίδιο δημοσίευμα υποστηρίζει ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες ανταποκρίθηκε σε κλήση για παροχή ιατρικής βοήθειας και μετέφερε γυναίκα περίπου 70 ετών σε σοβαρή κατάσταση σε κοντινό νοσοκομείο. Λίγες ώρες αργότερα, το ρεπορτάζ κάνει λόγο για αιφνίδια κατάληξη, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί επίσημες διευκρινίσεις για τα αίτια.

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση και η απουσία από τις Χρυσές Σφαίρες

Το ίδιο δημοσίευμα σημειώνει ότι η τελευταία δημόσια εμφάνιση της Ο’Χάρα ήταν στα βραβεία Emmy τον Σεπτέμβριο, όπου εμφανίστηκε καταβεβλημένη στο κόκκινο χαλί. Επίσης, αναφέρεται ότι δεν έδωσε το «παρών» στις Χρυσές Σφαίρες της 11ης Ιανουαρίου 2026, παρότι ήταν υποψήφια για Β’ Γυναικείο Ρόλο σε τηλεοπτική σειρά για το The Studio.

Συγκινητικά μηνύματα από συναδέλφους

Μετά τη δημοσιοποίηση των αναφορών, ηθοποιοί και δημιουργοί έσπευσαν να εκφράσουν τη θλίψη τους. Ο Μακόλεϊ Κάλκιν, συμπρωταγωνιστής της στα Home Alone, φέρεται να ανήρτησε συγκινητικό μήνυμα στο Instagram, ενώ λόγια αποχαιρετισμού απέδωσαν επίσης ο Πέδρο Πασκάλ, ο Τζάστιν Θερού και ο σκηνοθέτης Ρον Χάουαρντ.

Μια καριέρα που σημάδεψε την κωμωδία

Η Κάθριν Ο’Χάρα θεωρείται μία από τις πιο επιδραστικές μορφές της σύγχρονης κωμωδίας. Έγινε παγκοσμίως γνωστή ως η μητέρα του Κέβιν στα Home Alone, ενώ αποθεώθηκε ως Μόιρα Ρόουζ στη σειρά Schitt’s Creek, ρόλος που της χάρισε Emmy Α’ Γυναικείου Ρόλου σε Κωμική Σειρά το 2020. Σημαντική ήταν και η πορεία της στα mockumentaries του Κρίστοφερ Γκεστ, αλλά και η μακρόχρονη συνεργασία της με τον Γιουτζίν Λέβι.

