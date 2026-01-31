Θρήνο προκάλεσε χθες η είδηση του θανάτου της ηθοποιού Κάθριν Ο’ Χάρα, σε ηλικία 71 ετών.

Η ηθοποιός, η οποία υποδύθηκε την μητέρα του Κέβιν στην ταινία «Μόνος Στο Σπίτι», όπως έγινε γνωστό, είχε μεταφερθεί εσπευσμένα σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες σε «σοβαρή» κατάσταση, λίγες ώρες πριν αποβιώσει.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Page Six, διασώστες κλήθηκαν στο σπίτι της πρωταγωνίστριας του «Schitt’s Creek» και τη μετέφεραν σε κοντινό νοσοκομείο, όπου αργότερα κατέληξε. Το πρακτορείο της ανέφερε ότι πέθανε «ύστερα από σύντομη ασθένεια».

Αν και τα αίτια θανάτου της δεν έχουν ακόμη γίνει γνωστά, η Καναδή ηθοποιός είχε αποκαλύψει στο παρελθόν ότι γεννήθηκε με μια σπάνια γενετική πάθηση που ονομάζεται δεξτροκαρδία με situs inversus.

Δεν είναι σαφές αν η συγκεκριμένη διάγνωση έπαιξε ρόλο στον θάνατό της, ωστόσο ακολουθούν όσα πρέπει να γνωρίζετε για την πάθηση.

Τι είναι η δεξτροκαρδία με situs inversus;

Πρόκειται για μια σπάνια εκ γενετής ανωμαλία, κατά την οποία τα όργανα στο στήθος και την κοιλιακή χώρα βρίσκονται σε θέση-καθρέφτη σε σχέση με τη φυσιολογική ανατομία, σύμφωνα με την Cleveland Clinic.

Για παράδειγμα, ο σπλήνας μπορεί να βρίσκεται στη δεξιά πλευρά αντί για την αριστερή ή το ήπαρ στην αριστερή αντί για τη δεξιά.

Πώς ανακάλυψε η ηθοποιός την πάθηση: «Είμαι φρικιό!»

Το 2020, η ηθοποιός είχε μιλήσει ανοιχτά για την πάθηση κατά τη διάρκεια ενός Virtual Happy Hour με την οινοποιό Κάθριν Χολ.

«Είμαι φρικιό» είχε πει τότε γελώντας η βραβευμένη με Emmy ηθοποιός. Η πρωταγωνίστρια του Schitt’s Creek εξήγησε τότε ότι πάσχει από δεξτροκαρδία. Όπως είπε, έμαθε για την πάθηση 20 χρόνια πριν, όταν επισκέφθηκε έναν γιατρό μαζί με τον σύζυγό της, Μπο Γουέλς.

«Λατρεύω τη δυτική ιατρική, απλώς δεν θέλω να είμαι μέρος της. Όμως έπρεπε να κάνω τεστ φυματίωσης όταν ο μικρότερος γιος μας πήγαινε στο νηπιαγωγείο, και πήγα στον γιατρό του συζύγου μου. Μου είπε να κάνουμε κάποιες βασικές εξετάσεις και μία από αυτές ήταν ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα», θυμήθηκε.

Η Ο’ Χάρα εξήγησε ότι μπερδεύτηκε όταν ο γιατρός δοκίμασε δύο διαφορετικά μηχανήματα ΗΚΓ και στη συνέχεια ζήτησε ακτινογραφία θώρακος.

«Σκεφτόμουν: ‘Τι συμβαίνει;’ Μας φωνάζει στο γραφείο του και μας λέει: ‘Είσαι η πρώτη που έχω συναντήσει ποτέ!’», είπε, σημειώνοντας ότι ήταν η πρώτη φορά που άκουγε για το situs inversus.

«Είμαι ένα από τα επτά παιδιά της οικογένειας και οι γονείς μου είχαν ήδη φύγει από τη ζωή τότε. Δεν είχα ακούσει ποτέ τίποτα γι’ αυτό», ανέφερε. «Καθώς οδηγούσαμε για το σπίτι, σκέφτηκα: ‘Αναρωτιέμαι αν τα αδέλφια μου ξέρουν πού βρίσκεται η καρδιά τους!’».

«Όταν ο γιατρός μάς είπε ότι η καρδιά μου ήταν στη δεξιά πλευρά και ότι τα όργανά μου ήταν αντεστραμμένα, ο σύζυγός μου είπε αμέσως: ‘Όχι, το κεφάλι της είναι γυρισμένο ανάποδα’», πρόσθεσε γελώντας. «Στην υγειά της υγείας!».

Πόσο συχνή είναι αυτή η πάθηση;

Η πάθηση αυτή επηρεάζει περίπου 1 στους 10.000 ανθρώπους και εμφανίζεται συχνότερα στους άνδρες. Με την ίδια πάθηση ζουν επίσης ο Ενρίκε Ιγκλέσιας και ο Ντόνι Όσμοντ.

Τι την προκαλεί;

Οι γιατροί δεν είναι απολύτως βέβαιοι, ωστόσο έχει συνδεθεί με γενετικές μεταλλάξεις.

Κληρονομείται με αυτοσωμικό υπολειπόμενο τρόπο, πράγμα που σημαίνει ότι και οι δύο γονείς πρέπει να μεταβιβάσουν το μεταλλαγμένο γονίδιο για να γεννηθεί ένα παιδί με την πάθηση.

Ποια είναι τα συμπτώματα;

Πολλοί άνθρωποι δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα, καθώς τα όργανα απλώς βρίσκονται σε αντίστροφη θέση αλλά εξακολουθούν να λειτουργούν κανονικά. Αυτό εξηγεί και το γιατί η O’Hara δεν το είχε ανακαλύψει νωρίτερα στη ζωή της.

Ωστόσο, αυτή η «κατοπτρική» διάταξη μπορεί να δυσκολέψει τη διάγνωση μελλοντικών ιατρικών προβλημάτων, καθώς τα συμπτώματα ενδέχεται να εμφανίζονται σε απροσδόκητα σημεία.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η δεξτροκαρδία με situs inversus συνδέεται με άλλες παθήσεις ή συγγενείς ανωμαλίες, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν συμπτώματα όπως αναπνευστικά προβλήματα, κόπωση, συχνές λοιμώξεις των ιγμορείων ή των πνευμόνων, ίκτερο και ωχρό ή κυανωτικό χρώμα δέρματος λόγω χαμηλών επιπέδων οξυγόνου, σύμφωνα με το Johns Hopkins Medicine.

Δεν είναι γνωστό αν η πρωταγωνίστρια του Beetlejuice είχε κάποια σχετιζόμενη πάθηση.

iefimerida.gr