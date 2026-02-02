Μία από τις πιο αμήχανες στιγμές της φετινής τελετής των Grammy σημειώθηκε όταν η Σερ, παρουσιάζοντας το βραβείο «Ηχογράφηση της Χρονιάς», ανακοίνωσε λανθασμένα ως νικητή τον Λούθερ Βάντρος, καλλιτέχνη που έχει πεθάνει εδώ και περίπου δύο δεκαετίες, προκαλώντας στιγμιαία σιωπή στην αίθουσα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη διάρκεια της 68ης απονομής των βραβείων Grammy, την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου, στο Λος Άντζελες. Η Σερ είχε ανέβει στη σκηνή για να απονείμει ένα από τα σημαντικότερα βραβεία της βραδιάς, ωστόσο φάνηκε αρχικά να μπερδεύεται, καθώς κινήθηκε προς την έξοδο πριν επιστρέψει στο μικρόφωνο για την ανακοίνωση του αποτελέσματος.

Διαβάζοντας το όνομα, ανακοίνωσε ως νικητή τον Λούθερ Βάντρος, τον διάσημο Αμερικανό τραγουδιστή που πέθανε το 2005. Η αναφορά προκάλεσε αμηχανία, καθώς το βραβείο «Ηχογράφηση της Χρονιάς» απονεμήθηκε τελικά στο τραγούδι «Luther» των Κέντρικ Λαμάρ και SZA, οι οποίοι ήταν και οι πραγματικοί νικητές της κατηγορίας.

Η σύγχυση φαίνεται να οφείλεται στον τίτλο του τραγουδιού, ο οποίος παραπέμπει στο όνομα του Βάντρος και περιλαμβάνει δείγμα από παλαιότερο έργο του. Το γεγονός αυτό οδήγησε στη λανθασμένη ανακοίνωση.

Η Σερ αντιλήφθηκε σχεδόν αμέσως το λάθος της και το διόρθωσε επί σκηνής, ανακοινώνοντας τους Κέντρικ Λαμάρ και SZA ως τους πραγματικούς νικητές και ζητώντας συγγνώμη με χαμόγελο. Το κοινό αντέδρασε με χειροκροτήματα, ενώ το στιγμιότυπο διαδόθηκε ταχύτατα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφοντας μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές των Grammy 2026.

