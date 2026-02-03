Για την κατάσταση της υγείας της μίλησε η Μελίνα Ασλανίδου, αναφέροντας ότι η εικόνα της είναι πλέον βελτιωμένη και πως, τελικά, το πρόβλημα δεν ήταν τόσο σοβαρό όσο αρχικά της είχε ειπωθεί.

Η τραγουδίστρια, η οποία πριν από λίγες ημέρες είχε γνωστοποιήσει ότι αντιμετώπιζε θέμα υγείας και είχε προχωρήσει στην ακύρωση προγραμματισμένων εμφανίσεών της, έδωσε το «παρών» στη συναυλία για τα 30 χρόνια μουσικής πορείας του Κώστα Λειβαδά, την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής Buongiorno, η Μελίνα Ασλανίδου σημείωσε ότι δεν ερμήνευσε όσα τραγούδια θα παρουσίαζε υπό κανονικές συνθήκες, ωστόσο μετά από 15 ημέρες αφωνίας, όπως ανέφερε, η κατάστασή της εξελίσσεται ομαλά.

Η Μελίνα Ασλανίδου δήλωσε για την κατάστασή της: «Κανονικά έλεγα περισσότερα τραγούδια, αλλά λόγω της κατάστασης που πέρασα, είπα πολύ λιγότερα. Είπα τέσσερα από τα τραγούδια που λατρεύω του Κώστα Λειβαδά. Είμαι καλά στην υγεία μου, δόξα τω Θεώ. Χρειάστηκε να κάνω 15 μέρες αφωνία και όλα καλά. Δεν ήταν κάτι τόσο σοβαρό όσο μου είπαν στην αρχή».

