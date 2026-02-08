Πέθανε ο ιδρυτής και τραγουδιστής του ροκ συγκροτήματος 3 Doors Down, Μπραντ Άρνολντ, σε ηλικία 47 ετών έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.

Το συγκρότημα σε ανάρτησή του γράφει ότι έφυγε έχοντας στο πλευρό του «την αγαπημένη του σύζυγο Τζένιφερ και την οικογένειά του».

Πέρυσι τον Μάιο είχε ανακοινώσει σε βίντεο ότι διαγνώστηκε με καρκίνο στα νεφρά σταδίου 4, έναν κοινό τύπο καρκίνου των νεφρών, που είχε ήδη μετάσταση στους πνεύμονες. Εξαιτίας της διάγνωσης οι 3 Doors Down ακύρωσαν την καλοκαιρινή τους περιοδεία.

Ο Άρνολντ, με καταγωγή από Μισισιπή, ίδρυσε τους 3 Doors Down το 1996 με τους συμμαθητές του από το λύκειο, τον κιθαρίστα Ματ Ρόμπερτς και τον μπασίστα Τοντ Χάρελ.

Ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια τους ήταν το «Kryptonite», το 2000, το οποίο ήταν υποψήφιο για βραβείο Grammy. Ο Άρνολντ το είχε γράψει όταν ήταν 15 ετών, στο σχολείο την ώρα των μαθηματικών.

Ακολούθησαν και άλλα επιτυχημένα singles όπως το «Loser», το «Duck and Run» και το «Be Like That».

Το πρώτο στούντιο άλμπουμ της μπάντας, «The Better Life», έγινε έξι φορές πλατινένιο.

Στη συνέχεια, το δεύτερο άλμπουμ, «Away From the Sun», περιλάμβανε επιτυχίες όπως το «When I’m Gone» και το «Here Without You».

Οι 3 Doors Down τελικά έφτασαν στην κορυφή του Billboard 200 με το «Seventeen Days» του 2005. Στην πορεία ο Ρόμπερτς και ο Χάρελ έφυγαν από το συγκρότημα, με τον Άρνολντ να μένει μόνος, αν και συνέχισε τις εμφανίσεις, μεταξύ των οποίων και σε ένα πάρτι για την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ το 2017.

protothema.gr