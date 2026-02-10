Το δεύτερο παιδί τους περιμένουν η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός, με τη σύζυγο του γνωστού τραγουδιστή να κάνει τη χαρμόσυνη ανακοίνωση μέσα από τα social media.

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο με οικογενειακές στιγμές με τον Κωνσταντίνο και τον γιο τους, Βασίλη. Στο τέλος του κλιπ το παιδί τους φαίνεται να φιλάει τη φουσκωμένη κοιλιά της Αλεξάνδρας Νίκα.

Πριν η Αλεξάνδρα Νίκα ανακοινώσει, το απόγευμα της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου, ότι εκείνη και ο Κωνσταντίνος Αργυρός θα γίνουν και πάλι γονείς, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ αποκάλυψε ότι πρόκειται να γίνει κουμπάρα του ζευγαριού.

«Ναι (σ.σ. θα γίνω κουμπάρα τους), είναι πολύ συναρπαστικό, είναι υπέροχοι άνθρωποι, είναι σαν οικογένειά μου και το περιμένω με ανυπομονησία», είπε χαρακτηριστικά στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», με τις δηλώσεις της να προβάλλονται το πρωί της ίδιας μέρας.

protothema.gr