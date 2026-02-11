Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς φέρεται να προχώρησε στην πώληση των δικαιωμάτων των τραγουδιών της, όπου περιλαμβάνονται θρυλικές επιτυχίες όπως τα «Toxic», «Oops! I Did It Again!», «Baby One More Time», «Circus» και «Gimme More».

Σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ την Τρίτη, το οποίο επικαλείται νομικά έγγραφα, η εξαγορά, η οποία οριστικοποιήθηκε στις 30 Δεκεμβρίου έγινε από την εταιρεία μουσικών εκδόσεων Primary Wave.

Την είδηση επιβεβαίωσαν οι New York Times, επικαλούμενοι πηγή με άμεση γνώση των διαπραγματεύσεων.

Ποιοι άλλοι έχουν πουλήσει τα δικαιώματα των τραγουδιών τους

Αν και οι οικονομικές λεπτομέρειες δεν έχουν έρθει στο φως, τέτοιου είδους συμφωνίες έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά επικερδείς τα τελευταία χρόνια. Η κίνηση αυτή ακολουθεί το παράδειγμα και άλλων κορυφαίων καλλιτεχνών, όπως των Μπρους Σπρίνγκστιν, Τζάστιν Μπίμπερ, Shakira και Τζάστιν Τίμπερλεϊκ, σύμφωνα με τον Guardian.

Ο Σπρίνγκστιν πούλησε τα δικαιώματα των τραγουδιών του στη Sony το 2021 για 500 εκατ. δολάρια, ενώ η ίδια εταιρεία αγόρασε την μουσική των Queen για περισσότερα από 1 δισ. δολάρια το 2024.

Η Σπίαρς, με εννέα άλμπουμ στο ενεργητικό της από το 1999, παραμένει μία από τις καλλιτέχνιδες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις παγκοσμίως. Παρά την κυριαρχία της στην ποπ σκηνή για δύο δεκαετίες, η ζωή της σημαδεύτηκε από πολυετή κηδεμονία.

Για σχεδόν 14 χρόνια, η σταρ στερούνταν το δικαίωμα να λαμβάνει αποφάσεις για την προσωπική της ζωή, την καριέρα και τα οικονομικά της. Το καθεστώς της κηδεμονίας έληξε οριστικά, τον Νοέμβριο του 2021.

ΑΠΕ-ΜΠΕ