Με έντονους πόνους και εμφανή σωματική καταπόνηση, η Τάνια Τσανακλίδου ολοκλήρωσε χθες την απογευματινή παράσταση του έργου «Ο αγαπητικός της βοσκοπούλας», παραμένοντας στη σκηνή μέχρι το τέλος παρά τη δύσκολη κατάσταση της υγείας της.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής Super Κατερίνα, η ηθοποιός εμφανίστηκε στην τελευταία σκηνή της παράστασης υποβασταζόμενη από συναδέλφους της και με μπαστούνι λόγω αφόρητων πόνων στο γόνατό της από παλιότερο τραυμαγτισμό. Λίγο αργότερα μεταφέρθηκε εκτάκτως στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Η ίδια η Τάνια Τσανακλίδου μίλησε στην εκπομπή και είπε ότι πρόκειται για «έναν παλιό τραυματισμό στο γόνατο που λόγω κούρασης έγινε πολύ επώδυνος». Η κ. Τσανακλίδου δεν έκρυψε τη λύπη της για την αναστάτωση που προκλήθηκε στο κοινό και την παραγωγή και το γεγονός ότι ακυρώθηκαν για δύο ημέρες οι παραστάσεις.

Περιγράφοντας πώς ολοκλήρωσε την σκηνή είπε: «Bγήκα με μπαστούνι και υποβασταζόμενη από τη Στέλλα Αντύπα και φυσικά μας έπιασαν και τα γέλια ενώ έκλαιγα από τους πόνους».

