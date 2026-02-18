Η αιτία θανάτου της Βικτόρια Τζόουνς, κόρης του βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού Τόμι Λι Τζόουνς, αποκαλύφθηκε περισσότερο από έναν μήνα μετά τον θάνατό της, σε ηλικία 34 ετών.

Σύμφωνα με το Γραφείο του Αρχιατροδικαστή, η Βικτόρια Τζόουνς βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο στο Σαν Φρανσίσκο την 1η Ιανουαρίου, με τον θάνατό της να αποδίδεται σε «τοξικές επιδράσεις της κοκαΐνης». Οι Αρχές χαρακτήρισαν την υπόθεση ως «ατύχημα».

Την επόμενη ημέρα, στις 2 Ιανουαρίου, η οικογένεια προχώρησε σε δημόσια δήλωση για την απώλεια, ζητώντας σεβασμό στην ιδιωτικότητά της. «Εκτιμούμε όλα τα καλά λόγια, τις σκέψεις και τις προσευχές σας. Παρακαλούμε σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Σας ευχαριστούμε», ανέφερε.

Πώς εντοπίστηκε νεκρή

Η Αστυνομία και η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Σαν Φρανσίσκο ανταποκρίθηκαν σε κλήση για ιατρικό επείγον περιστατικό στο Fairmont San Francisco στις 2:52 π.μ. της Πρωτοχρονιάς. Σύμφωνα με ηχητικό μήνυμα που εξασφάλισε το PEOPLE, το περιστατικό καταγράφηκε ως «κωδικός 3 για υπερβολική δόση, αλλαγή χρώματος».

Ο όρος «αλλαγή χρώματος» παραπέμπει στην κυάνωση, κατάσταση που συνδέεται με χαμηλά επίπεδα οξυγόνου στο αίμα και συχνά σχετίζεται με καρδιακά ή πνευμονικά προβλήματα, σύμφωνα με την Κλινική του Κλίβελαντ. Οι διασώστες διαπίστωσαν επί τόπου τον θάνατο ατόμου, το οποίο αργότερα ταυτοποιήθηκε ως η κόρη του ηθοποιού.

Η ζωή και η πορεία της

Ο Τόμι Λι Τζόουνς απέκτησε τη Βικτόρια και τον γιο του Όστιν, σήμερα 42 ετών, με τη δεύτερη σύζυγό του Κίμπερλι, με την οποία ήταν παντρεμένος από το 1981 έως το 1996.

Η Βικτόρια Τζόουνς είχε κάνει περιορισμένες εμφανίσεις στην υποκριτική ως παιδί, συμμετέχοντας το 2005 σε επεισόδιο της σειράς One Tree Hill, καθώς και στην ταινία The Three Burials of Melquiades Estrada, σε σκηνοθεσία του πατέρα της.

Αν και δεν συνέχισε επαγγελματικά την καριέρα της στην υποκριτική, ως ενήλικη εμφανιζόταν κατά διαστήματα σε κόκκινα χαλιά στο πλευρό του πατέρα της. Το 2017 παρευρέθηκε στην πρεμιέρα της ταινίας Just Getting Started στο ArcLight Hollywood, ενώ τον ίδιο χρόνο συμμετείχε στην τελετή έναρξης του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τόκιο, όπου ο Τζόουνς προήδρευε της διεθνούς επιτροπής.

Μετά τη συνεργασία τους στο The Three Burials of Melquiades Estrada, ο ηθοποιός είχε μιλήσει δημόσια με θερμά λόγια για την κόρη του, περιγράφοντάς τη ως ταλαντούχα και άρτια καταρτισμένη στον χώρο της υποκριτικής, ενώ είχε μοιραστεί και προσωπικές αναμνήσεις από τη συμμετοχή της σε κινηματογραφικά γυρίσματα.

