Ενόχληση έδειξε η Κέιτ Μος όταν κάποιος προσπάθησε να την αγγίξει κατά την άφιξή της στην επίδειξη του οίκου YSL μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι, το περιστατικό μάλιστα καταγράφηκε σε βίντεο και προκάλεσε συζητήσεις.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, την ώρα που η 52χρονη Μος έφτανε στον χώρο της εκδήλωσης μαζί με το μοντέλο Φράνκι Ράιντερ από τις ΗΠΑ, κάποιος προσπάθησε να την αγγίξει με την ίδια να δηλώνει την ενόχλησή της.

«Σε παρακαλώ, μην με αγγίζεις! Δεν μου αρέσει! Δεν μου αρέσει καθόλου να με χειρίζονται με βία. Ξέρεις τι κάνουν οι άνθρωποι…» ακούγεται να λέει η Κέιτ Μος στο βίντεο.

Στη συνέχεια, όπως αναφέρει η Daily Mail, άρχισε να διηγείται μια ιστορία για μια φορά που κάποιος την άγγιξε κάνοντας τις σχετικές χειρονομίες προς τη φίλη της, πριν να μπουν και οι δύο στον χώρο της εκδήλωσης.

