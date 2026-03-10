Αύριο, Τετάρτη, θα κυκλοφορήσει το επίσημο βίντεο κλιπ του «Ferto», ενώ ο Ακύλας (Akylas) περιοδεύει στην Ευρώπη το τραγούδι του, που τα προγνωστικά της Eurovision το… φέρνουν σε πολύ υψηλή θέση – ακόμα και στην πρώτη 3άδα.

Και ενώ όλοι αναρωτιούνται ποιο θα είναι το concept της σκηνικής παρουσίας του καλλιτέχνη στη Βιέννη, μέσα από τους λογαριασμούς του στα social media ο δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Αρτσίτας έκανε spoiler, αποκαλύπτοντας πληροφορίες για το τι θα δούμε φέτος.

Ακολουθεί spoiler για τη σκηνική παρουσία του Ακύλα στη Βιέννη

Όπως τόνισε, στη σκηνή θα υπάρχει ασανσέρ, ενώ γενικότερα, θα υπάρχει μια αισθητική video game.

«Την Τετάρτη κυκλοφορεί το βίντεο κλιπ και όπως μαθαίνω θα έχει μια αισθητική video game. Είναι γενικότερα αυτό το στήσιμο του κομματιού και κάπως έτσι θα στηθεί και η σκηνική του παρουσία στη Βιέννη. Έχω μάθει ότι στη σκηνή θα υπάρχει ένα ασανσέρ και κάποια κουμπιά που θα πατιούνται κι έτσι θα βλέπουμε τα όνειρα του Ακύλα να παίρνουν σάρκα και οστά. Στη συνέχεια θα υπάρχει ένα κομμάτι του παιχνιδιού Pac-Man, ενώ θα ολοκληρώνεται τελείως διαφορετικά και ο Ακύλας δεν θα είναι μόνος του στη σκηνή. Αυτές είναι οι πρώτες σκέψεις και ο Φωκάς Ευαγγελινός θα αποφασίσει τι θα κρατήσει και τι άλλο θα κάνει για να μας εντυπωσιάσει για ακόμα μία φορά στη σκηνή», είπε χαρακτηριστικά.

