Στη δεύτερη θέση των στοιχηματικών προβλέψεων για τη Eurovision 2026 φιγουράρει η Ελλάδα, ενόψει του διαγωνισμού που θα διεξαχθεί τον Μάιο στη Βιέννη, ενώ η Κύπρος συγκαταλέγεται στη δεκάδα των επικρατέστερων χωρών.

Σύμφωνα με το poll του Eurovisionworld, η Ελλάδα διατηρεί ισχυρή δυναμική στα διεθνή στοιχήματα, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση με ποσοστό 12%, αμέσως μετά τη Φινλανδία, που προηγείται με 14%. Η άνοδος της ελληνικής συμμετοχής καταγράφηκε μετά την επικράτηση του Akyla με το Ferto στον ελληνικό τελικό που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για τη σκηνή της Βιέννης.

Στην τρίτη θέση των αποδόσεων βρίσκεται η Δανία με 9%, ενώ ακολουθεί η Σουηδία με 7%. Το ίδιο ποσοστό συγκεντρώνει και το Ισραήλ, που συμπληρώνει την πρώτη πεντάδα. Την έκτη θέση καταλαμβάνει η Ιταλία με 6%, ενώ ακολουθούν η Γαλλία και η Βουλγαρία με 4% η καθεμία. Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν η Ουκρανία και η Κύπρος με την Antigoni και το Jalla, με ποσοστό 3% η καθεμία.

Οι αποδόσεις αναμένεται να μεταβάλλονται το επόμενο διάστημα, καθώς οι περισσότερες χώρες ολοκληρώνουν τις επιλογές των συμμετοχών τους και παρουσιάζουν επίσημα τα τραγούδια τους ενόψει του μεγάλου τελικού του Μαΐου.

Η Φινλανδία αναμένεται να αναδείξει τον εκπρόσωπό της μέσα από τον εθνικό τελικό που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Φεβρουαρίου. Μεταξύ των επικρατέστερων συμμετοχών συγκαταλέγεται το σχήμα της Linda Lampenius, γνωστής διεθνώς ως Linda Brava, και του Pete Parkkonen, ο οποίος θεωρείται ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα πρόσωπα της φινλανδικής pop–rock σκηνής.

Ακούστε το «Liekinheitin»

Η κοινή τους πρόταση, με τίτλο «Liekinheitin», κινείται σε έντονα pop–rock μονοπάτια, με έμφαση στον δυναμισμό και τον γρήγορο ρυθμό. Το ηλεκτρικό βιολί της Lampenius σε συνδυασμό με τη δυναμική ερμηνεία του Parkkonen διαμορφώνουν ένα υβριδικό μουσικό αποτέλεσμα, το οποίο παντρεύει τη ροκ αισθητική με στοιχεία ευρύτερης εμπορικής απήχησης.

