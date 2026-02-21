Για το τραγούδι «Jalla», με το οποίο θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη φετινή Eurovision, καθώς και για τις αντιδράσεις που προκάλεσε το βίντεο κλιπ του, μίλησε η Antigoni Buxton.

Η τραγουδίστρια η οποία θα ανέβει στη σκηνή της Βιέννης τον ερχόμενο Μάιο με το «Jalla», μιλώντας στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου δήλωσε πως δεν την ενδιαφέρουν τα αρνητικά σχόλια για τον τρόπο που παρουσιάζεται η Κύπρος μέσα από το βίντεο που έχει κυκλοφορήσει, καθώς σημασία έχει για εκείνη ότι αρέσει στην ίδια.

Η Antigoni ξεκίνησε να λέει: «Όλοι λένε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Λατρεύουν το τραγούδι. Είμαι πολύ ευγνώμων για όλα τα λόγια που λένε όλοι. Βλέπω όλα τα βίντεο που κάνουν με τον χορό…» και έπειτα πρόσθεσε για τις αντιδράσεις που δημιουργήθηκαν: «Δεν με νοιάζουν τα αρνητικά σχόλια για το βίντεο κλιπ γιατί εμένα μου αρέσει. Την απάντηση άλλωστε την έχουμε μέσα στο τραγούδι. Το “άστους να λαλούν”, αυτό είναι. Εγώ ήθελα να μπει η κυπριακή διάλεκτος μέσα στο τραγούδι. Το ήθελα πριν πάω στον διαγωνισμό. Πάντα έλεγα ότι αν παω Eurovision, θέλω να κάνω κάτι κυπριακό, να δείξω λίγο από τη διάλεκτο που έχουμε εδώ και είμαι πολύ χαρούμενη που πάει καλά. Είμαι χαρούμενη που με διάλεξαν».

Δείτε το βίντεο

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε και στη συμμετοχή του Akyla, υποστηρίζοντας πως θα τα πάει πολύ καλά στον διαγωνισμό και πως το «Ferto» της έχει κολλήσει: «Νομίζω ότι και η Ελλάδα και η Κύπρος θα πάνε καλά φέτος. Το τραγούδι του Akyla μου έχει κολλήσει και εμένα. Το τραγουδάω συχνά. Νομίζω έχουμε δύο πάρα πολύ δυνατά τραγούδια και θα περάσουμε πολύ ωραία μαζί στη Βιέννη. Είναι κάτι πολύ “τεράστιο” αυτό που θα κάνω. Όταν νιώθω ότι έχω άγχος προσπαθώ να μην το αφήνει να μπαίνει στο μυαλό μου και θέλω να κοιτάω πίσω και να σκέφτομαι ότι το έζησα χαρούμενη», δήλωσε.

protothema.gr