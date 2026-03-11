Ο Τζάστιν Μπίμπερ αντέδρασε έντονα σε παπαράτσι το βράδυ της Παρασκευής, μετά από δείπνο με τη σύζυγό του σε γνωστό εστιατόριο στο Δυτικό Χόλιγουντ. Ο 32χρονος ποπ σταρ, εμφανώς εκνευρισμένος από την παρουσία των φωτογράφων, προσπάθησε αρχικά να κρύψει το πρόσωπό του καθώς έμπαινε στο πάρκινγκ, όμως όταν εκείνοι συνέχισαν να τον φωτογραφίζουν πέταξε προς το μέρος τους ένα μισοάδειο πλαστικό μπουκάλι νερού πάνω από το αυτοκίνητο.

Η Χέιλι Μπίμπερ, που φορούσε κρεμ μπλούζα με ακάλυπτους ώμους και δερμάτινη φούστα, δεν έδειξε να αντιδρά στη χειρονομία του συζύγου της.

Στο μεταξύ ένας άνδρας ακούγεται να λέει στους παπαράτσι να «κάνουν λίγο χώρο» και να «κάνουν πίσω».

Βίντεο με τον Τζάστιν Μπίμπερ να πετά πλαστικό μπουκάλι σε παπαράτσι

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, το ζευγάρι είχε εμφανιστεί μαζί για γεύμα στο Μπέβερλι Χιλς, και ο Μπίμπερ κρατούσε τη σύζυγό του από τη μέση καθώς περπατούσαν στον δρόμο.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο ποπ σταρ συγκρούεται με παπαράτσι. Τον περασμένο Ιούνιο ξέσπασε κατά παπαράτσι έξω από το Soho House Malibu, δηλώνοντας ότι αισθάνεται πως τον προκαλούν και τονίζοντας ότι είναι «ένας πραγματικός άνθρωπος με πραγματική οικογένεια».

«Είμαι στα όριά μου. Απαιτώ σεβασμό. Μπερδεύεις τον θυμό μου με την ασέβεια. Είναι θυμός επειδή δεν με σέβεσαι. Δεν μπορείς να μη με σέβεσαι και να τη γλιτώνεις», είχε πει.

