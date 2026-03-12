Ο Σάσα Βεζένκοφ και η Νικόλ Ελευθεριάδου δεν είναι πλέον μαζί.

Το διάσημο ζευγάρι έπειτα από μερικά χρόνια σχέσης αποφάσισε από κοινού να βάλει τίτλους τέλους στην κοινή του πορεία.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, ο μπασκετμπολίστας του Ολυμπιακού και η πρώην πολίστρια των «ερυθρολεύκων» έχουν χωρίσει από τον περασμένο Δεκέμβριο.

Μάλιστα, στα προσωπικά τους προφίλ στο Instagram δεν υπάρχουν κοινές φωτογραφίες, ωστόσο εξακολουθούν να ακολουθούν ο ένας τον άλλον.

Ο Σάσα Βεζένκοφ και η Νικόλ Ελευθεριάδου ήταν μαζί από το 2022 και πάντα απέφευγαν τα φώτα της δημοσιότητας, καθώς και οι δύο είναι άνθρωποι χαμηλών τόνων. Γι’ αυτό, και ενώ το ζευγάρι έχει χωρίσει μήνες, δεν είχε γίνει γνωστό.

iefimerida.gr