Μια άγνωστη ιστορία γύρω από το τραγούδι των Goin’ Through «Καλημέρα Ελλάδα», αλλά και τον τρόπο με τον οποίο προέκυψε το όνομα του συγκροτήματος, αποκάλυψε το βράδυ της Πέμπτης ο Νίκος Βουρλιώτης.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ και τον Φάνη Λαμπρόπουλο περιέγραψε: «Κάποια στιγμή το 2006 με καλεί ο Νίκος Χατζηνικολάου, τότε διευθυντής ειδήσεων στον Alpha, για ένα μεγάλο τηλεμαραθώνιο στο Αθηνών Αρένα. Μου είπε “θέλουμε να τραγουδήσεις ζωντανά το “Καλημέρα Ελλάδα“. Κάποια στιγμή βγαίνω με την παιδική χορωδία του Σπύρου Λάμπρου και βλέπω ότι στα πρώτα τραπέζια ήταν το μισό υπουργικό συμβούλιο. Φτάνει η ώρα της επίμαχης φράσης “κύριε υπουργέ γαμ@ τα υπουργεία σας, σηκώθηκαν όλοι από τα πρώτα τραπέζια και αποχώρησαν».

«Στη συνέχεια πήγα στα καμαρίνια και ο Χατζηνικολάου μου είπε “καταπληκτικά σκίσαμε”. Ακόμα αναρωτιέμαι γιατί το είπε» συμπλήρωσε ο Νίκος Βουρλιώτης.

Όπως είπε «το 2004 είχαμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, είχαμε πάρει το Euro. Το τραγούδι γράφτηκε σε εποχή ευμάρειας και ακόμα και το στενό μου περιβάλλον μου έλεγε “τι λες ρε μεγάλε; Τι έργο βλέπεις; Είμαστε η νο1 χώρα του κόσμου. Εγώ ζούσα στην πραγματική εποχή, όχι στο matrix που ζούσαν οι περισσότεροι».

Στη συνέχεια ο Νίκος Βουρλιώτης αποκάλυψε ότι το όνομα Goin’ Through για το συγκρότημα το βρήκε «ο Μιχάλης Παπαθανασίου, ο επί 30 χρόνια συνεργάτης μου. Ήταν αυτός που μέσα στη διαδικασία αποφάσισε ότι δεν υπάρχει καλύτερο τίτλος από αυτό που περιγράφει αυτό που πέρασε το συγκρότημα μέχρι να δισκογραφήσει»

«Το συγκρότημα πέρασε δια πυρός και σιδήρου το συγκρότημα. Συνήθως στα συγκροτήματα βγάζουν ένα όνομα και μετά λένε ότι πρέπει να βρούμε ένα στόρι γι’ αυτό για να το κάνει ακόμα πιο δυνατό. Εμείς δεν χρειάστηκε» κατέληξε ο Νίκος Βουρλιώτης.

